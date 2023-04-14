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Haberler Galeri Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Son Dakika:Tarih netleşti! Çiftçiye destek ödemeleri ne kadar? TC kimlik numarası 0,2,4,6,8 olanlar...

Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Son Dakika:Tarih netleşti! Çiftçiye destek ödemeleri ne kadar? TC kimlik numarası 0,2,4,6,8 olanlar...

Mazot ve gübre desteğine ilişkin detaylar yakından takip edilirken beklenen haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen mazot gübre desteğinin bu yıl ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Peki mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? TC kimlik numarasına göre hesaplara geçecek olan destek ödemesinin tarihleri haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:26
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Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Son Dakika:Tarih netleşti! Çiftçiye destek ödemeleri ne kadar? TC kimlik numarası 0,2,4,6,8 olanlar...

Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı sorusunun cevabı yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemelerini açıkladı. Tarih netleşirken çiftçiler ödeme takvimine ulaşmaya çalışıyor. Peki mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Çiftçiye destek ödemeleri ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Son Dakika:Tarih netleşti! Çiftçiye destek ödemeleri ne kadar? TC kimlik numarası 0,2,4,6,8 olanlar...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATMAYA BAŞLADI!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 1 milyar 404 milyon 621 bin liranın bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

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Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Son Dakika:Tarih netleşti! Çiftçiye destek ödemeleri ne kadar? TC kimlik numarası 0,2,4,6,8 olanlar...

Kirişci, sosyal medya hesabından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kirişci, "1 milyar 404 milyon 621 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Son Dakika:Tarih netleşti! Çiftçiye destek ödemeleri ne kadar? TC kimlik numarası 0,2,4,6,8 olanlar...

Paylaşımda, destekleme ödemesinin ayrıntılarına ilişkin infografik de yer aldı.

Buna göre, çiğ süt desteği olarak 938 milyon 339 bin 668 lira, büyükbaş hayvan besi desteği olarak 190 milyon 61 bin lira, sürü yöneticisi desteği olarak 117 milyon 312 bin lira, manda desteği olarak 42 milyon 794 bin 200 lira, hububat-bakliyat ve dane mısır desteği olarak 60 milyon 508 bin 651 lira, sertifikalı tohum üretim desteği olarak 31 milyon 54 bin 41 lira, malak desteği olarak 13 milyon 451 bin 100 lira, hayvan gen kaynaklarını koruma desteği olarak 7 milyon 235 bin 950 lira, çiftlik muhasebe veri ağı desteği olarak 3 milyon 170 bin 400 lira, mazot ve gübre desteği olarak 634 bin 359 lira ödeme yapılacak.

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Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Son Dakika:Tarih netleşti! Çiftçiye destek ödemeleri ne kadar? TC kimlik numarası 0,2,4,6,8 olanlar...

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.