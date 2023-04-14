14 Nisan 2023, Cuma
Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Son Dakika:Tarih netleşti! Çiftçiye destek ödemeleri ne kadar? TC kimlik numarası 0,2,4,6,8 olanlar...
Mazot ve gübre desteğine ilişkin detaylar yakından takip edilirken beklenen haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen mazot gübre desteğinin bu yıl ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Peki mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? TC kimlik numarasına göre hesaplara geçecek olan destek ödemesinin tarihleri haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.04.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:26
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