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Mart ayın için alımlar sürüyor! İlkokul mezunu 4.246 kişi için kadro açıldı! Tüm başvurular İŞKUR üzerinden…

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde 4.246 temizlik görevlisi alımına ilişkin detayları açıkladı. İlanlar tek tek yayınlanırken, başvuru sürecine ilişkin tüm önemli detaylar da belirtildi. İlgili kurumlar, en az ilkokul mezunu adayların başvurularını kabul edeceğini duyurdu. Ancak, Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilecek adaylar için başvuru şartları değişiklik gösteriyor. Kimi illerde KPSS puanı talep edilirken, bazılarında mülakat ve noter kurası gibi süreçlerle görevlendirme yapılacağı bildirildi. İşte ilanlar ve ilanlara ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:08
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Mart ayın için alımlar sürüyor! İlkokul mezunu 4.246 kişi için kadro açıldı! Tüm başvurular İŞKUR üzerinden…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu ve özel kurumlarda istihdam edilmek üzere toplamda 4.246 temizlik görevlisi alımı yapma kararı aldı. Bu fırsat, ilkokul mezunu adaylara yönelik olarak duyuruldu. Başvuru sürecine ilişkin detaylar kurumlar arasında değişiklik gösterebiliyor; bazıları KPSS puanı talep ederken, diğerleri ise KPSS şartı aramıyor. Adayların bu detayları dikkatlice incelemesi önem taşıyor. İşte mart ayı İŞKUR temizlik görevlisi alım ilanları…

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Mart ayın için alımlar sürüyor! İlkokul mezunu 4.246 kişi için kadro açıldı! Tüm başvurular İŞKUR üzerinden…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık problemi bulunamamak,

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Mart ayın için alımlar sürüyor! İlkokul mezunu 4.246 kişi için kadro açıldı! Tüm başvurular İŞKUR üzerinden…

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem veren

Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun

18-40 yaş aralığında bulunmak.

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Mart ayın için alımlar sürüyor! İlkokul mezunu 4.246 kişi için kadro açıldı! Tüm başvurular İŞKUR üzerinden…

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

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Mart ayın için alımlar sürüyor! İlkokul mezunu 4.246 kişi için kadro açıldı! Tüm başvurular İŞKUR üzerinden…

İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI