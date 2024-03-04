Mart ayın için alımlar sürüyor! İlkokul mezunu 4.246 kişi için kadro açıldı! Tüm başvurular İŞKUR üzerinden…

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde 4.246 temizlik görevlisi alımına ilişkin detayları açıkladı. İlanlar tek tek yayınlanırken, başvuru sürecine ilişkin tüm önemli detaylar da belirtildi. İlgili kurumlar, en az ilkokul mezunu adayların başvurularını kabul edeceğini duyurdu. Ancak, Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilecek adaylar için başvuru şartları değişiklik gösteriyor. Kimi illerde KPSS puanı talep edilirken, bazılarında mülakat ve noter kurası gibi süreçlerle görevlendirme yapılacağı bildirildi. İşte ilanlar ve ilanlara ilişkin detaylar…