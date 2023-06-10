10 Haziran 2023, Cumartesi
Maddeler tek tek sıralandı! Torba yasa detayları netleşti! Meclis'e EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık sigortası!
"Torba yasa maddeleri neler, ne zaman Meclis'e gelecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni Meclis'in belli olmasının ardından gündeme ekonomi konularının gelmesi bekleniyor. Emeklilik imkanı, gençlere yönelik düzenlemeler, memurlara kira yardımı ve kira artışında sınırlamalar gibi birçok önemli konu gündemde yer alıyor. İşte, torba yasa maddeleri için detaylar!
Giriş Tarihi: 10.06.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 12:48
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