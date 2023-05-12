12 Mayıs 2023, Cuma
Maaşları kökten etkileyecek! Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
Emekli maaş zammı için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. 6 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanan zam oranı için Mayıs ve Haziran enflasyon verisi bekleniyor. TÜİK tarafından gelecek yeni rakamlar ışığında maaş zammı netleşecek. Başkan Erdoğan tarafından enflasyon artışı yanında refah payı ile maaşlarda artış yaşanacağı müjdesini verdi. İşte, emekli ve memur maaş zammı için detaylar!
Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:14
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