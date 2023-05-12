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Haberler Galeri Maaşları kökten etkileyecek! Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Maaşları kökten etkileyecek! Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emekli maaş zammı için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. 6 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanan zam oranı için Mayıs ve Haziran enflasyon verisi bekleniyor. TÜİK tarafından gelecek yeni rakamlar ışığında maaş zammı netleşecek. Başkan Erdoğan tarafından enflasyon artışı yanında refah payı ile maaşlarda artış yaşanacağı müjdesini verdi. İşte, emekli ve memur maaş zammı için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:14
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Maaşları kökten etkileyecek! Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emekli maaşlarına yılda iki kez olmak üzere zam uygulanıyor. Ocak ve Temmuz ayında uygulanan zam dışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi sonrasında emekli taban ücreti 7.500 TL olarak açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı netleşiyor. Temmuz artışı için 4 veri açıklanırken, 2 aylık oranlar için gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Maaşlarda enflasyon artış ile birlikte refah payı düzenlemesi ile ek artış sağlanmış olacak. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşları kökten etkileyecek! Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ, MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz.

Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.''

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Maaşları kökten etkileyecek! Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

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Maaşları kökten etkileyecek! Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

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Maaşları kökten etkileyecek! Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.