Maaşları kökten etkileyecek! Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emekli maaşlarına yılda iki kez olmak üzere zam uygulanıyor. Ocak ve Temmuz ayında uygulanan zam dışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi sonrasında emekli taban ücreti 7.500 TL olarak açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı netleşiyor. Temmuz artışı için 4 veri açıklanırken, 2 aylık oranlar için gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Maaşlarda enflasyon artış ile birlikte refah payı düzenlemesi ile ek artış sağlanmış olacak. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için son gelişmeler!