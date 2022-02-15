15 Şubat 2022, Salı
Maaşlar tek tek hesaplandı! Tarih verildi, emekli maaşları değişiyor! SSK, Bağkur ve memur emeklileri...
Emekli ve memur maaşlarını etkileyecek 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Taslak metinler üzerinde çalışma sürerken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Memur-sen yöneticileri ile buluşacak. Bütüncül bir anlayış ile unvan ve hiyerarşi gözetilerek ek göstergeler belirleniyor. Düzenlemenin onaylanması halinde memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde değişim yaşanacak. 3600 ek göstergenin kapsamı ve maaşlara ne kadar yansıyacağı sorularına ise yanıt aranıyor. İşte, 3600 ek göstergede son durum...
Giriş Tarihi: 15.02.2022 19:35
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