Listeye tek tek yansıdı, Meclis tarihi netleşti! 100 bin işçinin yüzü torba yasada gülecek! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi...

BAKAN BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Her bir dosyayı çözerek ilerliyoruz. Bu dosyaların birçoğunu çözdük. Önümüzde çözülecek dosyalar var. Mesela taşeron işçiler meselesi var, onu sonuçlandıramadık ama çözeceğiz. Önümüzdeki dönemde de biz varız. Bizim hükümetimiz çözecek. Sosyal devlet politikaları devam edecek Türkiye'de" ifadelerini kullamıştı.