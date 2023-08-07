07 Ağustos 2023, Pazartesi
Listeye tek tek yansıdı, Meclis tarihi netleşti! 100 bin işçinin yüzü torba yasada gülecek! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi...
Meclis açılışı yaklaşırken, taşeron işçilerin kadroya alınması ve diğer önemli konuları içeren 2. torba yasa büyük öneme sahip. Hükümetin çalışmaları hız kesmeden sürdürmesiyle birlikte planlanan zamanda yasa yürürlüğe girecek. Bu sayede yaklaşık 100 bin taşeron işçi, kadro düzenlemesiyle yeni döneme adım atmış olacak. İşte, 2. torba yasa için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 06:22
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