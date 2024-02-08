08 Şubat 2024, Perşembe
Listeye bak hesabını yap! Emekliliğinizi 1 değil 2 değil tam 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi
Çalışan annelerin emeklilik koşullarında önemli bir değişiklik gerçekleşiyor. Artık anneler, erkek meslektaşları gibi askerlik borçlanması gibi bir düzenleme ile erken emeklilik imkanından yararlanabilecekler. Bu adım, çalışan annelerin iş ve aile yaşamları arasında daha denge sağlamalarına yardımcı olacak önemli bir kolaylık getiriyor. Yeni düzenleme, annelerin çocuk sahibi oldukları dönemlerdeki iş hayatındaki kesintileri telafi etmelerini ve erken emeklilik fırsatını elde etmelerini sağlıyor.
Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 07:29
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