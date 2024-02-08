Listeye bak hesabını yap! Emekliliğinizi 1 değil 2 değil tam 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi

48 YAŞINDA EMEKLİLİK!

Örnek vermek gerekirse; 20 Mayıs 1991'de staj sigortası yaptıktan sonra 20 Mayıs 1994'te sigortalı çalışmaya başlayan bir kadın için emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olarak belirlenmişse, eğer 20 Mayıs 1992'de bir doğum yapmışsa, 720 gün (2 yıl) borçlanarak işe başlangıç tarihi 20 Mayıs 1992'ye geri çekilir ve emeklilik şartları 20 yıl, 48 yaş ve 5525 gün olur. Böylece 2 yıl erken emeklilik sağlanmış olur.