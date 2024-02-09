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Haberler Galeri Liste güncellendi! Emekliliğinizi 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi

Liste güncellendi! Emekliliğinizi 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi

Çalışan annelerin emeklilik koşullarında önemli bir değişiklik gerçekleşiyor. Artık anneler, erkek meslektaşları gibi askerlik borçlanması gibi bir düzenleme ile erken emeklilik imkanından yararlanabilecekler. Bu adım, çalışan annelerin iş ve aile yaşamları arasında daha denge sağlamalarına yardımcı olacak önemli bir kolaylık getiriyor. Yeni düzenleme, annelerin çocuk sahibi oldukları dönemlerdeki iş hayatındaki kesintileri telafi etmelerini ve erken emeklilik fırsatını elde etmelerini sağlıyor.

Giriş Tarihi: 09.02.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 14:41
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Liste güncellendi! Emekliliğinizi 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi

Türkiye'de çalışan annelerin emeklilik şartlarında önemli bir kolaylık daha sağlanıyor. Erkek sigortalılara tanınan askerlik borçlanmasıyla benzer bir düzenleme, artık annelere de sunuluyor. Anneler, sigorta kapsamına girdikten sonra her bir çocukları için özel bir borçlanma yaparak toplamda 2.160 gün (6 yıl) prim kazanma imkanına sahipler. Bu yeni düzenleme, annelerin emeklilik planlarını destekleyerek, aileleriyle ilgilenirken emeklilik haklarını korumalarına yardımcı oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Liste güncellendi! Emekliliğinizi 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi

ANNELERE DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI SUNULUYOR!

Özellikle staj veya çıraklık döneminde sigortalı çalışmaya başlayan kadınlar için doğum borçlanması, emeklilik şartlarını geriye çekme fırsatı sunmaktadır. Bu sistem, doğum yapan kadınların sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekerek yaş ve prim şartlarını düşürerek erken emeklilik imkanı tanır.

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Liste güncellendi! Emekliliğinizi 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi

48 YAŞINDA EMEKLİLİK!

Örnek vermek gerekirse; 20 Mayıs 1991'de staj sigortası yaptıktan sonra 20 Mayıs 1994'te sigortalı çalışmaya başlayan bir kadın için emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olarak belirlenmişse, eğer 20 Mayıs 1992'de bir doğum yapmışsa, 720 gün (2 yıl) borçlanarak işe başlangıç tarihi 20 Mayıs 1992'ye geri çekilir ve emeklilik şartları 20 yıl, 48 yaş ve 5525 gün olur. Böylece 2 yıl erken emeklilik sağlanmış olur.

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Liste güncellendi! Emekliliğinizi 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi

Doğum borçlanması için, işe giriş tarihi ve çocukların doğum tarihlerine dikkat edilmelidir. Çocuklar sigortadan sonra dünyaya gelmişse, SGK müdürlüklerine başvurularak dilekçe verilir. Dilekçe vermeden önce eksik prim durumu kontrol edilmelidir.

Çocuklar arasındaki yaş farkına göre borçlanma süresi esneklik gösterir. Eğer çocuklar arasındaki yaş farkı 2 yıldan azsa, bu fark kadar borçlanma yapılabilir.

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Liste güncellendi! Emekliliğinizi 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi

ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI

Malulen Emeklilik:

Sürekli rahatsızlık veya engeli bulunan bireyler için tanınan bu hak, çalışma gücünün kaybedilmesi durumunda geçerlidir. Engelli emekliliği için, vergi indiriminden sonra en az %40 iş göremezlik şartı aranmaktadır. İşe giriş tarihlerine bağlı olarak, 3600 ila 4680 gün arasında prim ödeme şartı gerekmektedir.