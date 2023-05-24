HaberlerGaleriKurban ve Ramazan bayram ikramiyesi artacak! Başkan Erdoğan duyurdu! Emekli maaş ve ikramiyesine müjde geldi! 7.500 TL maaş, 2000 TL...
Kurban ve Ramazan bayram ikramiyesi artacak! Başkan Erdoğan duyurdu! Emekli maaş ve ikramiyesine müjde geldi! 7.500 TL maaş, 2000 TL...
Emekli maaş ve bayram ikramiyelerinde artış olabileceği müjdesi geldi. Erdoğan:"En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından emekli maaş ve ikramiye tutarlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!