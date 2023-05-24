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Haberler Galeri Kurban ve Ramazan bayram ikramiyesi artacak! Başkan Erdoğan duyurdu! Emekli maaş ve ikramiyesine müjde geldi! 7.500 TL maaş, 2000 TL...

Kurban ve Ramazan bayram ikramiyesi artacak! Başkan Erdoğan duyurdu! Emekli maaş ve ikramiyesine müjde geldi! 7.500 TL maaş, 2000 TL...

Emekli maaş ve bayram ikramiyelerinde artış olabileceği müjdesi geldi. Erdoğan:"En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından emekli maaş ve ikramiye tutarlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 09:13
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Kurban ve Ramazan bayram ikramiyesi artacak! Başkan Erdoğan duyurdu! Emekli maaş ve ikramiyesine müjde geldi! 7.500 TL maaş, 2000 TL...

Emekli maaşlarına yapılacak yeni zam oranları merak ediliyor. En düşük emekli maaşı 7.500, ikramiye ödemeleri ise 2.000 TL olarak açıklanmıştı. Başkan Erdoğan:"En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" açıklamasında bulundu. Hal böyle olunca,"Emekli bayram ikramiyelerine zam mı gelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, açıklamanın detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurban ve Ramazan bayram ikramiyesi artacak! Başkan Erdoğan duyurdu! Emekli maaş ve ikramiyesine müjde geldi! 7.500 TL maaş, 2000 TL...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan:"En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

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Kurban ve Ramazan bayram ikramiyesi artacak! Başkan Erdoğan duyurdu! Emekli maaş ve ikramiyesine müjde geldi! 7.500 TL maaş, 2000 TL...

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

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Kurban ve Ramazan bayram ikramiyesi artacak! Başkan Erdoğan duyurdu! Emekli maaş ve ikramiyesine müjde geldi! 7.500 TL maaş, 2000 TL...

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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Kurban ve Ramazan bayram ikramiyesi artacak! Başkan Erdoğan duyurdu! Emekli maaş ve ikramiyesine müjde geldi! 7.500 TL maaş, 2000 TL...

2023 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.