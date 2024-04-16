KPSS şartsız ve mülakatsız 6 Yeni Kadro! Kızılay lise mezunu alım için şartları açıkladı! Nisan ayı başvuruları sürüyor

Kızılay yeni personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. 6 farklı boş kadro için başvuru şartları ve kadroya ilişkin detayları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. KPSS şartı aranmaksızın alımı gerçekleştirilecek ilanlar için başvurular Kızılay'ın kariyer sayfası üzerinden online olarak toplanıyor. İşte nisan ayına özel kadrolar ve ilana ilişkin detaylar…