16 Nisan 2024, Salı
KPSS şartsız ve mülakatsız 6 Yeni Kadro! Kızılay lise mezunu alım için şartları açıkladı! Nisan ayı başvuruları sürüyor
Kızılay en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara için personel alımı yapacağını ilan etti. KPSS şartı ve mülakat bulunmayan alımlar kapsamında başvuru sürecine ilişkin merak edilen edildi. İşte ilana ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 16.04.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 06:40
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