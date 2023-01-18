KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI ÖĞRENME | 2+1, 3+1 2.255 konut hak sahipleri... TOKİ Kocaeli İzmit kura çekimi Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ!

TOKİ Kocaeli İzmit ilçesinde toplam inşa edilecek 2.255 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişine dair detaylar merak konusu oldu. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. Peki TOKİ Kocaeli kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ İzmit kura çekiliş sonuç sorgulama ekranı...