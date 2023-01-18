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Haberler Galeri KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI ÖĞRENME | 2+1, 3+1 2.255 konut hak sahipleri... TOKİ Kocaeli İzmit kura çekimi Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ!

KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI ÖĞRENME | 2+1, 3+1 2.255 konut hak sahipleri... TOKİ Kocaeli İzmit kura çekimi Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ!

TOKİ Kocaeli İzmit ilçesinde toplam inşa edilecek 2.255 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişine dair detaylar merak konusu oldu. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. Peki TOKİ Kocaeli kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ İzmit kura çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 08:49
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KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI ÖĞRENME | 2+1, 3+1 2.255 konut hak sahipleri... TOKİ Kocaeli İzmit kura çekimi Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ!

TOKİ Kocaeli kura sonuç sorgulama ekranı şeklinde araştırmalar yoğunluk kazandı. 18 Ocak Çarşamba itibarıyla Kocaeli İzmit ilçesi kura çekilişleri başlarken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarda bir yandan detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki TOKİ Kocaeli kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İzmir kura çekilişi saat kaçta?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI ÖĞRENME | 2+1, 3+1 2.255 konut hak sahipleri... TOKİ Kocaeli İzmit kura çekimi Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ!

TOKİ KOCAELİ 18 OCAK KURA ÇEKİMİ İZLE

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KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI ÖĞRENME | 2+1, 3+1 2.255 konut hak sahipleri... TOKİ Kocaeli İzmit kura çekimi Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ!

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

5 bin 200 konut İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde hak sahiplerini bulacak.

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KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI ÖĞRENME | 2+1, 3+1 2.255 konut hak sahipleri... TOKİ Kocaeli İzmit kura çekimi Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ!

Kocaeli çekilişi 18-21 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuralar her gün saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş İzmit Atatürk Kapalı Sapor Salonunda yapılacak ve canlı yayın ile aktarılacak.

İşte ilçe ilçe tarihler:

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KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI ÖĞRENME | 2+1, 3+1 2.255 konut hak sahipleri... TOKİ Kocaeli İzmit kura çekimi Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ!

18 OCAK: İZMİT (SEKBANLI-SEPETÇİ)

19 OCAK: DERİNCE (SOPALI)