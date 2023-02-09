KIZILAY Çadır DİKİM/Yapıştırma Personel Başvuru Ekranı | 2023 Deprem sonrası Kızılay işçi ve memur alımı başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

Kızılay bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı duyurusunda bulundu. Yüzyılın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından vatandaşlar "Kızılay personel alımı yapıyor mu?", "Kızılay işçi alımı başvuru ekranı" şeklinde aratılmalar hız kazandı. Peki Kızılay işçi ve memur alımı başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?