HaberlerGaleriKIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! 900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! Kimler başvurabilir? Şartları neler?
KIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! 900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! Kimler başvurabilir? Şartları neler?
Dar gelirli vatandaşlara yönelik devlet destekleri sürüyor. Gözler doğalgaz destek ödemelerine çevrilirken başvuruda bulunan vatandaşlara 900 ila 2.500 TL aralığında destek ödemesi gerçekleşiyor. Ayrıca özel şirket çalışanlarına işveren tarafından maaşlarına ek 1000 TL doğal gaz desteği verilebilecek. İşte konuya ilişkin detaylar...