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Haberler Galeri Kıdem Tazminatı tavanı 2023 | 148.980,59 TL yatacak! EYT'linin cebi bayram edecek! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

Kıdem Tazminatı tavanı 2023 | 148.980,59 TL yatacak! EYT'linin cebi bayram edecek! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

EYT ile birlikte emekli olan milyonlarca çalışan için ilk maaş kadar kıdem tazminatları da önemli bir yer alıyor. Maaş farkı, ikramiye gibi çeşitli ödemeler olacak olan EYT'linin cebi bayram edecek. En çok merak edilen konuların başında gelen 2023 kıdem tazminatı tavanının ne kadar olduğu araştırılıyor. Brüt maaşı 10.008 TL olan 15 yıllık bir işçi emekli olması durumunda 148 bin 980 TL ödeme alacak. İşte EYT kıdem tazminatı hesaplaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 10:30
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Kıdem Tazminatı tavanı 2023 | 148.980,59 TL yatacak! EYT’linin cebi bayram edecek! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

Kıdem tazminatı tavanı araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT ile emekli olan milyonlarca çalışan ne kadar tazminat alacaklarını öğrenmeye çalışıyor. Ocak-Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavan ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki maaşa göre kim ne kadar tazminat alacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıdem Tazminatı tavanı 2023 | 148.980,59 TL yatacak! EYT’linin cebi bayram edecek! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023

Meclis'ten geçen 13.52 puanlık refah payıyla yeni tazminat tavanı 19 bin 982 lira 82 kuruşa yükseldi.

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Kıdem Tazminatı tavanı 2023 | 148.980,59 TL yatacak! EYT’linin cebi bayram edecek! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

Buna göre EYT düzenlemesiyle emekli olanlara çalıştıkları her yıl için en çok 19 bin 982 lira tazminat ödenecek. Bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden tazminatını alacak. Tavanı aşanlara çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak 19 bin 831 lira 15 kuruş verilecek.

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Kıdem Tazminatı tavanı 2023 | 148.980,59 TL yatacak! EYT’linin cebi bayram edecek! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

FAZLASI VERİLEBİLİR Mİ?

İş Kanunu, verilecek en yüksek kıdem tazminatı tavanını belirlemiş durumda. Ancak işveren kendi arzusu ile bunu aşarak bir rakam ödemek isterse ya da çalışanın gerçek maaşını dikkate almak isterse bunda bir sıkıntı bulunmuyor. Ancak burada tavanı aşan kısım için gelir vergisi ödenmesi durumu ortaya çıkıyor.

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Kıdem Tazminatı tavanı 2023 | 148.980,59 TL yatacak! EYT’linin cebi bayram edecek! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

ÇALIŞAN AYNI İŞ YERİNDE DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Devam edebilir. Burada 2 formül söz konusu. Ya işveren çalışanın tazminatını ödeyerek sıfırlıyor ya da çalışan tazminatını almadan devam ediyor. Tazminatı almadan devam edenler ayrıldıkları tarihte bu ödemesini alabiliyor. Ancak bu durumda işçinin, 'kendi isteği ile ayrıldığında emekli olduktan sonra çalıştığı dönem dahil tüm sürelerin kıdem tazminatının son ücret üzerinden ödeneceği' konusunda işveren ile yazılı sözleşme yapması yararına olur.