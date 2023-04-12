Kıdem Tazminatı tavanı 2023 | 148.980,59 TL yatacak! EYT'linin cebi bayram edecek! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

EYT ile birlikte emekli olan milyonlarca çalışan için ilk maaş kadar kıdem tazminatları da önemli bir yer alıyor. Maaş farkı, ikramiye gibi çeşitli ödemeler olacak olan EYT'linin cebi bayram edecek. En çok merak edilen konuların başında gelen 2023 kıdem tazminatı tavanının ne kadar olduğu araştırılıyor. Brüt maaşı 10.008 TL olan 15 yıllık bir işçi emekli olması durumunda 148 bin 980 TL ödeme alacak. İşte EYT kıdem tazminatı hesaplaması...