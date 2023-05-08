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Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2023! ŞARTLARI, ÖDEME PLANI...
TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! "Yarısı Bizden Kampanyası nasıl başvuru yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları araştırıyor. Kampanya hakkında açıklama yapan Bakan Murat Kurum, konutların en geç 2 yıl içerisinde teslim edileceğini belirtti. Peki, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl nereden yapılır, şartları neler? İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 08.05.2023 15:56Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 15:56