08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2023! ŞARTLARI, ÖDEME PLANI...

Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2023! ŞARTLARI, ÖDEME PLANI...

TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! "Yarısı Bizden Kampanyası nasıl başvuru yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları araştırıyor. Kampanya hakkında açıklama yapan Bakan Murat Kurum, konutların en geç 2 yıl içerisinde teslim edileceğini belirtti. Peki, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl nereden yapılır, şartları neler? İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 08.05.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 15:56
  • 1
  • 19
Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2023! ŞARTLARI, ÖDEME PLANI...

Yarısı bizden kampanyası ödeme planı 2023! Başvuru sayısı rekor rakamlara ulaşan kampanın detayları merak konusu oluyor. En geç iki yılda teslim edilecek konutlar için başvuru şartları ve ödeme planı araştırılmaya başlandı. Peki, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları ne zaman bitiyor? İşte kentsel dönüşüm kampanyası başvuru ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2023! ŞARTLARI, ÖDEME PLANI...

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul'da yüzyılın dönüşümünün başladığını vurgulayan Bakan Kurum, "Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http://yarisibizden.gov.tr adresinde. Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim." ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 19
Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2023! ŞARTLARI, ÖDEME PLANI...

BAŞVURULAR REKOR SEVİYEDE!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasında bugün itibarıyla 467 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını belirterek, "Şimdiden 1 milyon 900 bin vatandaşımızın hayatı değişiyor." dedi.

  • 4
  • 19
Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2023! ŞARTLARI, ÖDEME PLANI...

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanyası 26 Nisan tarihi itibarıyla başladı. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen Yarısı Bizden kampanyasına ilk 2 günde rekor katılım gerçekleşti.

  • 5
  • 19
Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2023! ŞARTLARI, ÖDEME PLANI...

Yarısı Bizden kampanyası başvurusu için; e-Devlet ekranında "Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanya Başvurusu" sekmesi üzerinden yapılan başvurularda başvuruların hak sahipleri tarafından yapılması gerekiyor. Ayrıca başvurularda bina fotoğrafının da sisteme yüklenilmesi talep ediliyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN