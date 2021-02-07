07 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! Çocuğu olanlara 50 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Hemen başvurun...

Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! Çocuğu olanlara 50 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Hemen başvurun...

Koronavirüs salgını sürecinde acil nakit ihtiyacı olanlara bankalar tarafından fırsat sunuluyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 50 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Salgın sürecinde verilecek ödemeler vatandaşlara derin nefes aldırıyor. Kredi kullanmak isteyenler, ister kamu bankaların şubelerine giderek, isterse internet şubelerinden başvuru yaparak kredi kullanmaları mümkün. Başvuru detaylarını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 07.02.2021 21:51
  • 1
  • 10
Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! Çocuğu olanlara 50 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Hemen başvurun...

Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! Çocuğu olanlara 50 bin TL faizsiz kredi müjdesi acil nakit ihtiyacı olanlara derin nefes aldıracak. Kamu bankaları aracılığıyla vatandaşlara 50 bin TL kredi imkanı yakından takip ediliyor. 50 Bin TL faizsiz kredi kullanmak isteyen vatandaşların, ister kamu bankaların şubelerine giderek, isterse internet şubelerinden başvuru yaparak sorgulama yapabilir. Banka tarafından değerlendirme sonucunda ödemelerini alabilecekler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! Çocuğu olanlara 50 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Hemen başvurun...

Geleneksel Girişimciye 50 Bin TL'ye Kadar Finansman Desteği

KOBİ Finansman Destek Programı'nı Bakan Varank Açıkladı

Alınan Kredinin 10 Puanlık Kısmını KOSGEB Karşılayacak

KOSGEB, geleneksel girişimcilere yönelik KOBİ Finansman Destek Programı başlattı. KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişebilmesi amacıyla hazırlanan yeni desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. TechXtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan veya faydalanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak." dedi.

  • 3
  • 10
Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! Çocuğu olanlara 50 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Hemen başvurun...

Uygun Koşullarda Kredi

KOBİ'lerin rekabet güçlerini arttırmak, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri için yeni bir destek programı hazırlandı. Bankalardan alınacak kredinin faiz veya kâr payı masraflarının önemli bir kısmının KOSGEB tarafından sağlanmasına yönelik KOBİ Finansman Destek Programı'nı Bakan Varank açıkladı.

  • 4
  • 10
Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! Çocuğu olanlara 50 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Hemen başvurun...

Gazi ya da Şehit Yakınlarına 70 Bin TL

Bursa'da bir açılış töreninde konuşan Varank, şunları söyledi: "Finansman demişken, güzel bir haberi de sizlerle paylaşayım. KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak.

  • 5
  • 10
Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! Çocuğu olanlara 50 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Hemen başvurun...

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise, Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüz-i miktarda bir faiz ödemesi yapacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."