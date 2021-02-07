Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
07 Şubat 2021, Pazar
Haberler Galeri Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! Çocuğu olanlara 50 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Hemen başvurun...
Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! Çocuğu olanlara 50 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Hemen başvurun...
Koronavirüs salgını sürecinde acil nakit ihtiyacı olanlara bankalar tarafından fırsat sunuluyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 50 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Salgın sürecinde verilecek ödemeler vatandaşlara derin nefes aldırıyor. Kredi kullanmak isteyenler, ister kamu bankaların şubelerine giderek, isterse internet şubelerinden başvuru yaparak kredi kullanmaları mümkün. Başvuru detaylarını haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 07.02.2021 21:51