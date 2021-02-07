Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! Çocuğu olanlara 50 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Hemen başvurun...

Gazi ya da Şehit Yakınlarına 70 Bin TL

Bursa'da bir açılış töreninde konuşan Varank, şunları söyledi: "Finansman demişken, güzel bir haberi de sizlerle paylaşayım. KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak.