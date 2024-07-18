18 Temmuz 2024, Perşembe
Kazancı en yüksek olan bölümler belli oldu! TÜİK 34 mesleği A'dan Z'ye listeledi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren ve bölüm seçiminde zorluk yaşayan milyonlarca genç için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yol gösterici nitelikte bir rapor yayımladı. TÜİK, 2023 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri raporunda, mezun olduktan sonra ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümleri açıkladı. İşte kazancı en yüksek olan bölümler...
Giriş: 18.07.2024 14:51 Güncelleme: 18.07.2024 14:56
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