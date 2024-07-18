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Kazancı en yüksek olan bölümler belli oldu! TÜİK 34 mesleği A'dan Z'ye listeledi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren ve bölüm seçiminde zorluk yaşayan milyonlarca genç için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yol gösterici nitelikte bir rapor yayımladı. TÜİK, 2023 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri raporunda, mezun olduktan sonra ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümleri açıkladı. İşte kazancı en yüksek olan bölümler...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 14:51 Güncelleme: 18.07.2024 14:56
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Kazancı en yüksek olan bölümler belli oldu! TÜİK 34 mesleği A’dan Z’ye listeledi

TÜİK, 2023 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayımladı. Verilere göre, lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı %75,6 olarak gerçekleşti. Peki hangi bölümler mezunlarını iş hayatına daha hızlı atıyor ve hangi bölümler en çok kazandırıyor?

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Kazancı en yüksek olan bölümler belli oldu! TÜİK 34 mesleği A’dan Z’ye listeledi

İlk İşini En Hızlı Bulanlar

Lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak kaydedildi. İlk iş bulma sürecinde öne çıkan bölümler ise şöyle:

Lisans:

Dil ve konuşma terapisi (2,3 ay)
Tıp (4,2 ay)
Özel eğitim öğretmenliği (4,2 ay)
Eczacılık (5,5 ay)
Ebelik (7,3 ay)

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Kazancı en yüksek olan bölümler belli oldu! TÜİK 34 mesleği A’dan Z’ye listeledi

Kayıtlı İstihdam Oranları Yükselişte

Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2022 yılına göre %0,5 artarak %75,6'ya ulaştı. Ön lisans mezunlarında ise bu oran %67,7 olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre %0,4'lük bir artış gösterdi.

En Çok İstihdam Sağlayan Bölümler

Lisans:

Özel eğitim öğretmenliği (%96,2)
Tıp (%95,3)
Dil ve konuşma terapisi (%93,9)
Elektrik öğretmenliği (%93,2)
Ebelik (%92,4)

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Kazancı en yüksek olan bölümler belli oldu! TÜİK 34 mesleği A’dan Z’ye listeledi

Ön Lisans:

Polis meslek eğitimi (%92,1)
Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (%88,7)
Endüstriyel kalıpçılık (%86,1)
Metalurji (%85,5)
Avcılık ve yaban hayatı (%84,7) ve kaynak teknolojisi (%84,7)

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Kazancı en yüksek olan bölümler belli oldu! TÜİK 34 mesleği A’dan Z’ye listeledi

Ön Lisans:

Polis meslek eğitimi (2,9 ay)
Optisyenlik (9,0 ay)
Aşçılık (10,7 ay)
Sivil havacılık kabin hizmetleri (11,6 ay)
Eczane hizmetleri (11,9 ay)