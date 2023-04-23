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Haberler Galeri Kapsam genişliyor, şartlarda yeni düzenleme! Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ÖDEME! IBAN ya da PTTBANK ile anında hesapta!

Kapsam genişliyor, şartlarda yeni düzenleme! Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ÖDEME! IBAN ya da PTTBANK ile anında hesapta!

AK Parti seçim beyannamesi ile birlikte gündeme gelen işsizlik maaşına ilişkin detaylar araştırılmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın çalışma hayatı ile ilgili açıkladığı birçok düzenleme yüzleri güldürdü. Kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı, mevsimlik tarım işçilerine yönelik düzenleme gibi önemli noktalara parmak basıldı. O ödemelerde de kapsamın genişleyerek, şartların esnetileceği açıklandı. İşte detaylar…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 22:03 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 22:03
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Kapsam genişliyor, şartlarda yeni düzenleme! Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ÖDEME! IBAN ya da PTTBANK ile anında hesapta!

Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ödeme sağlanıyor. Başkan Erdoğan'ın AK Parti seçim beyannamesi ile birlikte açıkladığı çalışma hayatına yönelik düzenlemeler heyecanlandırdı. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Emekli, işsizlik maaşı, tarım işçisi gibi birçok kapsama ilişkin yeni düzenlemeler gelecek. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kapsam genişliyor, şartlarda yeni düzenleme! Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ÖDEME! IBAN ya da PTTBANK ile anında hesapta!

AK Parti'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesi kamuoyuyla paylaşıldı.

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Kapsam genişliyor, şartlarda yeni düzenleme! Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ÖDEME! IBAN ya da PTTBANK ile anında hesapta!

ÇALIŞANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK DÜZENLEME!

Beyannamede çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceği, asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla refah payı almalarının sağlanacağı belirtildi.

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Kapsam genişliyor, şartlarda yeni düzenleme! Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ÖDEME! IBAN ya da PTTBANK ile anında hesapta!

İŞSİZLİK MAAŞINDA ŞARTLAR KOLAYLAŞACAK!

Beyannamede, şunlar kaydedildi:

"Alın teri kurumadan hakkın verilmesi prensibiyle, tüm çalışanlarımıza kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Pasif işgücü programlarının erişilebilirliğini güçlendirecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartlarını kolaylaştıracağız.

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Kapsam genişliyor, şartlarda yeni düzenleme! Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ÖDEME! IBAN ya da PTTBANK ile anında hesapta!

Rehberliği ve gönüllü uyumu ön planda tutacak, risk odaklı denetim kapasitemizi daha da etkinleştireceğiz. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturacak, sosyal güvenlik kapsamını en üst düzeye çıkaracağız."