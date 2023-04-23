Kapsam genişliyor, şartlarda yeni düzenleme! Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ÖDEME! IBAN ya da PTTBANK ile anında hesapta!

AK Parti seçim beyannamesi ile birlikte gündeme gelen işsizlik maaşına ilişkin detaylar araştırılmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın çalışma hayatı ile ilgili açıkladığı birçok düzenleme yüzleri güldürdü. Kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı, mevsimlik tarım işçilerine yönelik düzenleme gibi önemli noktalara parmak basıldı. O ödemelerde de kapsamın genişleyerek, şartların esnetileceği açıklandı. İşte detaylar…