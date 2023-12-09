Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 personel alınacak! 2023 Aralık’ta hangi kurumlar memur ve işçi alımı yapacak?

Aralık ayında gerçekleştirilecek memur, personel ve işçi alımlarıyla ilgili detaylar belli oldu. Türkiye genelinde farklı illerde çeşitli kadrolara yönelik 3.247 kişilik istihdamın sağlanacağı duyuruldu. Bu alımlar kapsamında kadro ve kurum bazında çeşitlilik göstermekle birlikte, bazı kurumlar adaylardan KPSS puanı talep etmezken, diğer kurumlar en az 50 KPSS puanı şartını arıyor. Ayrıca, belirli kurumlar ilköğretim mezunu olma şartını adaylardan talep ediyor. İşte Kamuya alımı yapılacak aralık ayı personel temini…

KAMUYA ARALIK AYINDA PERSONEL, MEMUR VEYA İŞÇİ ALIMI YAPACAK KURUMLAR!