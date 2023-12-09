09 Aralık 2023, Cumartesi
Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 personel alınacak! 2023 Aralık'ta hangi kurumlar memur ve işçi alımı yapacak?
Aralık ayında yapılacak kamuya alımlarda en az ilkokul mezunu olma şartıyla toplamda 3.247 memur, personel ve işçi alımı için ilanlar yayınlandı. Türkiye genelinde farklı kurumlar tarafından yapılan bu ilanlar, kadro bazında çeşitlilik göstermektedir. Alımların bir kısmında adaylardan KPSS puanı talep edilirken, bazı kurumlar bu şartı aramamaktadır. İşte Kamu Personel alımı aralık ayı ilanları…
Giriş Tarihi: 09.12.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 16:08
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