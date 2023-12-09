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Haberler Galeri Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 personel alınacak! 2023 Aralık'ta hangi kurumlar memur ve işçi alımı yapacak?

Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 personel alınacak! 2023 Aralık'ta hangi kurumlar memur ve işçi alımı yapacak?

Aralık ayında yapılacak kamuya alımlarda en az ilkokul mezunu olma şartıyla toplamda 3.247 memur, personel ve işçi alımı için ilanlar yayınlandı. Türkiye genelinde farklı kurumlar tarafından yapılan bu ilanlar, kadro bazında çeşitlilik göstermektedir. Alımların bir kısmında adaylardan KPSS puanı talep edilirken, bazı kurumlar bu şartı aramamaktadır. İşte Kamu Personel alımı aralık ayı ilanları…

Giriş Tarihi: 09.12.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 16:08
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Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 personel alınacak! 2023 Aralık’ta hangi kurumlar memur ve işçi alımı yapacak?

Aralık ayında gerçekleştirilecek memur, personel ve işçi alımlarıyla ilgili detaylar belli oldu. Türkiye genelinde farklı illerde çeşitli kadrolara yönelik 3.247 kişilik istihdamın sağlanacağı duyuruldu. Bu alımlar kapsamında kadro ve kurum bazında çeşitlilik göstermekle birlikte, bazı kurumlar adaylardan KPSS puanı talep etmezken, diğer kurumlar en az 50 KPSS puanı şartını arıyor. Ayrıca, belirli kurumlar ilköğretim mezunu olma şartını adaylardan talep ediyor. İşte Kamuya alımı yapılacak aralık ayı personel temini…

KAMUYA ARALIK AYINDA PERSONEL, MEMUR VEYA İŞÇİ ALIMI YAPACAK KURUMLAR!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 personel alınacak! 2023 Aralık’ta hangi kurumlar memur ve işçi alımı yapacak?

- JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 29 MEMUR TEMİN EDİLECEKTİR ( 8 Aralık - 24 Aralık)

- ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 52 MEMUR ALACAK ( 18 Aralık - 24 Aralık)

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Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 personel alınacak! 2023 Aralık’ta hangi kurumlar memur ve işçi alımı yapacak?

- BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 121 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 11 Aralık - 15 Aralık)

- BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK ( 11 Aralık - 15 Aralık)

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Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 personel alınacak! 2023 Aralık’ta hangi kurumlar memur ve işçi alımı yapacak?

- JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİN EDİLECEKTİR ( 8 Aralık - 24 Aralık)

- AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)

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Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 personel alınacak! 2023 Aralık’ta hangi kurumlar memur ve işçi alımı yapacak?

- GAZİ ÜNİVERSİTESİ 216 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)

- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 66 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)