Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 kişi alınacak! 2023 Aralık ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alımı yapacak?

Kamuya aralık ayında memur, personel ve işçi alımı yapacak kurumlar belli oldu. Türkiye'nin farklı illerinde, farklı kadrolara olmak üzere toplamda 3.247 kişilik istihdam sağlanacağı açıkladı. Kadrolara ve kurumlara göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kurumlar adaylardan KPSS puan şartı aramazken bazı kurumlar en az 50 KPSS puan şartı koşulu sunuyor. Ayrıca yine bu kurumlar en az ilköğretim mezunu olma şartı arıyor. İşte Kamuya alımı yapılacak aralık ayı personel temini…

KAMUYA ARALIK AYINDA PERSONEL, MEMUR VEYA İŞÇİ ALIMI YAPACAK KURUMLAR!