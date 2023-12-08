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Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 kişi alınacak! 2023 Aralık ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alımı yapacak?
Kamuya en az ilkokul mezunu 3.247 memur, personel ve işçi alımı yapılacağına ilişkin ilanlar yayınladı. Aralık ayı için geçerli olan ilanlar kapsamında Türkiye genelinde bazı kurumlar kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar aramıyor. İşte Kamu Personel alımı aralık ayı ilanları…
Giriş Tarihi: 08.12.2023 16:10Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 16:10