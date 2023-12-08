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Haberler Galeri Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 kişi alınacak! 2023 Aralık ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alımı yapacak?

Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 kişi alınacak! 2023 Aralık ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alımı yapacak?

Kamuya en az ilkokul mezunu 3.247 memur, personel ve işçi alımı yapılacağına ilişkin ilanlar yayınladı. Aralık ayı için geçerli olan ilanlar kapsamında Türkiye genelinde bazı kurumlar kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar aramıyor. İşte Kamu Personel alımı aralık ayı ilanları…

Giriş Tarihi: 08.12.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 16:10
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Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 kişi alınacak! 2023 Aralık ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alımı yapacak?

Kamuya aralık ayında memur, personel ve işçi alımı yapacak kurumlar belli oldu. Türkiye'nin farklı illerinde, farklı kadrolara olmak üzere toplamda 3.247 kişilik istihdam sağlanacağı açıkladı. Kadrolara ve kurumlara göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kurumlar adaylardan KPSS puan şartı aramazken bazı kurumlar en az 50 KPSS puan şartı koşulu sunuyor. Ayrıca yine bu kurumlar en az ilköğretim mezunu olma şartı arıyor. İşte Kamuya alımı yapılacak aralık ayı personel temini…

KAMUYA ARALIK AYINDA PERSONEL, MEMUR VEYA İŞÇİ ALIMI YAPACAK KURUMLAR!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 kişi alınacak! 2023 Aralık ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alımı yapacak?

- JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 29 MEMUR TEMİN EDİLECEKTİR ( 8 Aralık - 24 Aralık)

- ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 52 MEMUR ALACAK ( 18 Aralık - 24 Aralık)

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Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 kişi alınacak! 2023 Aralık ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alımı yapacak?

- BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 121 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 11 Aralık - 15 Aralık)

- BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK ( 11 Aralık - 15 Aralık)

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Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 kişi alınacak! 2023 Aralık ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alımı yapacak?

- JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİN EDİLECEKTİR ( 8 Aralık - 24 Aralık)

- AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)

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Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 kişi alınacak! 2023 Aralık ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alımı yapacak?

- GAZİ ÜNİVERSİTESİ 216 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)

- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 66 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)