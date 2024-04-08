08 Nisan 2024, Pazartesi
Kamuda 11 bin kişilik boş kadro! İlkokul mezunu adaylar için 31 Nisan son! KPSS şartlı ve şartsız alımlar için…
Kamuya, en az ilkokul mezunu adaylar arasından toplam 11.138 personel, memur ve işçi alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar, Türkiye'nin 81 ilindeki çeşitli Kurum ve Kuruluşlar tarafından yapılacak olup boş kadrolara atanacak adaylar için detaylı bilgiler ilanlar aracılığıyla duyuruldu. Bazı kurumlar özellikle KPSS puanı dahi talep etmeksizin kadrolara başvuran adayları değerlendireceklerdir. İşte İlanlar ve alım yapacak kamu kurumlarının listesi…
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:16
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