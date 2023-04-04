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Haberler Galeri Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika! Şeflere ek gösterge verilecek mi? 2023 Torba yasada kapsam genişleyecek mi?

Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika! Şeflere ek gösterge verilecek mi? 2023 Torba yasada kapsam genişleyecek mi?

Ocak ayı itibarıyla Meclis'ten geçen 3600 ek gösterge düzenlemesinden polis, sağlık çalışanı, din görevlisi ve öğretmenler yararlandı. Fakat kamu şefleri gibi kapsamın dışında kalan bazı meslek gruplarına ilişkin herhangi bir son dakika gelişmesinin yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 16:52
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Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika! Şeflere ek gösterge verilecek mi? 2023 Torba yasada kapsam genişleyecek mi?

Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri sıklıkla araştırılıyor. Meclis'ten geçen ek gösterge düzenlemesinin dışında kalan meslek grupları kapsamın genişletilmesini bekliyor. Seçim öncesi torba yasa genişleyecek mi? Kamu şeflerine 3600 ek gösterge verilecek mi? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...

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Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika! Şeflere ek gösterge verilecek mi? 2023 Torba yasada kapsam genişleyecek mi?

3600 ek gösterge 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girdi.

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Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika! Şeflere ek gösterge verilecek mi? 2023 Torba yasada kapsam genişleyecek mi?

Ancak aralarında kamu şeflerinin de bulunduğu bazı meslek grupları ise bu düzenlemenin dışında kaldı.

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Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika! Şeflere ek gösterge verilecek mi? 2023 Torba yasada kapsam genişleyecek mi?

Kamu şefleri Meclis'te siyasilerle bir araya geldiler.

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Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika! Şeflere ek gösterge verilecek mi? 2023 Torba yasada kapsam genişleyecek mi?

Seçim nedeniyle Meclis tatile girmeden önce bir torba yasaya şeflerin de 3600 ek göstergeden faydalanabilmesi için ek madde konulmasını talep ettiler.