Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika! Şeflere ek gösterge verilecek mi? 2023 Torba yasada kapsam genişleyecek mi?

Ocak ayı itibarıyla Meclis'ten geçen 3600 ek gösterge düzenlemesinden polis, sağlık çalışanı, din görevlisi ve öğretmenler yararlandı. Fakat kamu şefleri gibi kapsamın dışında kalan bazı meslek gruplarına ilişkin herhangi bir son dakika gelişmesinin yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor.