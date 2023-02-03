Kampanya bugün yarın bitecek! EN UCUZ ÜRÜNLER o markette satılıyor! Siyah çay 48'TL , 8'li tuvalet kağıdı 39 TL'ye düştü!

Marketlerin indirim kampanyaları vatandaşlar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Kaliteli ürünü uygun fiyatlara almak isteyenler, hangi ürün nerede ucuz araştırmaları yapıyor. Özellikle marketlerin indirimli temel ihtiyaç ürünleri kapış kapış satılıyor. En temel ihtiyaç ürünlerinden olan tuvalet kağıdı o markette büyük indirime girdi.1 kg çay 48 TL'ye 8'li tuvalet kağıdı ise 39 TL'ye düştü İşte, kampanya hakkında merak edilen detaylar...