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Haberler Galeri Kampanya 4 gün sonra bitiyor! Tarım Kredi market indirimli ürünler kataloğu! 5 lt ayçiçek yağı, 5 kilo çay, 2 kg toz şeker

Kampanya 4 gün sonra bitiyor! Tarım Kredi market indirimli ürünler kataloğu! 5 lt ayçiçek yağı, 5 kilo çay, 2 kg toz şeker

Tarım Kredi Kooperatif marketleri'nin Şubat ayı indirimleri devam ediyor. Kataloğu incemek isteyen vatandaşlar, hangi üründe ne kadar indirim olduğunu sorguluyor. Alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alan güncel fiyatlarda ise son gün 28 Şubat. Bu hafta 39 üründe dev kampanya başlatıldı. İşte 21 - 28 Şubat Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 08:37
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Kampanya 4 gün sonra bitiyor! Tarım Kredi market indirimli ürünler kataloğu! 5 lt ayçiçek yağı, 5 kilo çay, 2 kg toz şeker

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim hız kesmeden devam ediyor. Her ay yeni kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar, hangi üründe ne kadar indirim olduğunu sorguluyor. Şubat ayının ortalarında indirimleri devam ederken, alışverişini Tarım Kredi Market'ten yapan kişiler için 21 - 28 Şubat indirimli ürünler listesini sizler için derledik. Bu hafta ayçiçek yağı, toz şeker, pirinç ve çaylarda büyük kampaya başladı. İşte, Tarım Kredi market indirimli ürün listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kampanya 4 gün sonra bitiyor! Tarım Kredi market indirimli ürünler kataloğu! 5 lt ayçiçek yağı, 5 kilo çay, 2 kg toz şeker

TARIM KREDİ KOOPERATİF SAAT KAÇTA AÇILIP, KAPANIYOR?

Tarım Kredi Kooperatifi Market'in çalışma saatleri sabah 09:00 itibariyle başlayıp akşam saat 22.00'da kapatmaktadır. Tarım Kredi Market öğle tatili yoktur.

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Kampanya 4 gün sonra bitiyor! Tarım Kredi market indirimli ürünler kataloğu! 5 lt ayçiçek yağı, 5 kilo çay, 2 kg toz şeker

Tarım Kredi Kooperatifi Market'inin 47 il, 227 ilçede 500 şubesi vardır.

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Kampanya 4 gün sonra bitiyor! Tarım Kredi market indirimli ürünler kataloğu! 5 lt ayçiçek yağı, 5 kilo çay, 2 kg toz şeker

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'TE NELER VAR?

Atıştırmalık, Bal - Reçel,Baharatlar,Bakliyat,Bitkisel Yağlar
Çay - Şeker, Dondurulmuş Ürünler,İçecekler,Kuruyemişler,Salça ve Konserve, Soslar

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Kampanya 4 gün sonra bitiyor! Tarım Kredi market indirimli ürünler kataloğu! 5 lt ayçiçek yağı, 5 kilo çay, 2 kg toz şeker

24-28 ŞUBAT İNDİRİM ÜRÜNLER LİSTESİ