25 Şubat 2023, Cumartesi
Kampanya 4 gün sonra bitiyor! Tarım Kredi market indirimli ürünler kataloğu! 5 lt ayçiçek yağı, 5 kilo çay, 2 kg toz şeker
Tarım Kredi Kooperatif marketleri'nin Şubat ayı indirimleri devam ediyor. Kataloğu incemek isteyen vatandaşlar, hangi üründe ne kadar indirim olduğunu sorguluyor. Alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alan güncel fiyatlarda ise son gün 28 Şubat. Bu hafta 39 üründe dev kampanya başlatıldı. İşte 21 - 28 Şubat Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi...
Giriş Tarihi: 25.02.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 08:37
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