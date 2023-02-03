03 Şubat 2023, Cuma
İzmir Merkez TOKİ evleri nerede yapılacak? TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte?
TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesinde "İlk Evim, İlk İş Yerim" kuraları il il devam ediyor. TOKİ'nin şubat ayı takvimine göre uzun zamandır merak edilen İzmir kura tarihleri açıklandı. İşte, TOKİ 7.etap kura takvimi...
Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 08:45
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