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Haberler Galeri İzmir Merkez TOKİ evleri nerede yapılacak? TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte?

İzmir Merkez TOKİ evleri nerede yapılacak? TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte?

TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesinde "İlk Evim, İlk İş Yerim" kuraları il il devam ediyor. TOKİ'nin şubat ayı takvimine göre uzun zamandır merak edilen İzmir kura tarihleri açıklandı. İşte, TOKİ 7.etap kura takvimi...

Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 08:45
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İzmir Merkez TOKİ evleri nerede yapılacak? TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. İl il gerçekleşen kura çekiminin ardından sıra TOKİ İzmir'e geldi. TOKİ'nin şubat ayı takvimi açıklandı.Uzun zamandır tarih araştırmaları yapan İzmirli'lerin merak ettiği tarih belli oldu. TOKİ başvurusunda bulunanlar, "İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, merak edilen tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İzmir Merkez TOKİ evleri nerede yapılacak? TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte?

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ve 250 bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında, İzmir genelinde yapılacak toplam 12 bin 400 adet konuta başvuru yapan vatandaşlar için 'Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası' 6 -13 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

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İzmir Merkez TOKİ evleri nerede yapılacak? TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte?

İzmir merkezi dahil 14 ilçede, toplam 241 bin 58 kişinin başvuruda bulunduğu 12 bin 400 adet konut için Sabancı Kültür Merkezi'nde kura çekimi yapılacak.

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İzmir Merkez TOKİ evleri nerede yapılacak? TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte?

İzmir merkezde 3 bin 479 konut, Menemen'de bin 500 konut, Torbalı, Aliağa, Dikili ve Bergama'da 1000 konut, Güzelbahçe'de 750 konut, Seferihisar, Kemalpaşa ve Tire'de 500 konut, Urla ve Selçuk'ta 300 konut, Kiraz'da 271 konut, Kınık'ta 200 konut ve Karaburun'da 100 konut olmak üzere toplamda 12 bin 400 yeni konut, kura çekimi ile sahiplerini bulacak.

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İzmir Merkez TOKİ evleri nerede yapılacak? TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte?

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi Youtube TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ kura sonuçları ise T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor.


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