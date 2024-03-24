24 Mart 2024, Pazar
İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İŞKUR İşsiz kalana 18 bin TL ödeme yapıyor! İşte şartlar…
İŞKUR, işsiz vatandaşlara yönelik olarak düzenlediği program kapsamında 18.694 TL ödeme yapmaktadır. Bu ödemeden yararlanabilmek için başvuru şartlarını taşıyan herkes başvuruda bulunabilir. Ayrıca, zaten işsizlik ödeneği alan kişiler, maaşlarına ek olarak İŞKUR'dan günlük 326 TL alabilirler. İşte başvuru ekranı ve şartları…
Giriş Tarihi: 24.03.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 09:07
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