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İşsize 2.862 lira maaş! Yeni sistem ile neler değişti? Son 3 yılda...

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem işsizlik maaşındaki son gelişmeleri köşesinde kaleme aldı. İşsizlik maaşındaki alt ve üst sınırların detaylarını açıklayan Faruk Erdem, 1 Temmuz itibarıyla alınan fesih yasağına da değindi. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yeni düzenleme ile işsizlere ödenecek maaşın detaylarını aktardı.

Giriş Tarihi: 13.07.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 10:49
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İşsize 2.862 lira maaş! Yeni sistem ile neler değişti? Son 3 yılda...

İşsizlik maaşı brüt maaşınıza göre belirleniyor. Ancak bunun alt ve üst sınırları var. En az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar olurken en yüksek rakam brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkarılanlar için 10 aya kadar 2.862 lirayı bulan işsizlik maaşı ödeniyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'da konuyla ilgili kaleme aldığı yazısı.

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İşsize 2.862 lira maaş! Yeni sistem ile neler değişti? Son 3 yılda...

İşte Faruk Erdem'in yazısında aktardığı detaylar;

İŞSİZE 2,862 LİRA MAAŞ

İşsizlik maaşı brüt maaşınıza göre belirleniyor. Ancak bunun alt ve üst sınırları var. En az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar olurken en yüksek rakam brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

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İşsize 2.862 lira maaş! Yeni sistem ile neler değişti? Son 3 yılda...

1 Temmuz itibariyle fesih yasağı kalkarken ilave istihdama da teşvikler devreye alındı. Geçtiğimiz gün bu köşede yeni işçi alanlara ödenecek 1.556 TL'lik vergi ve prim desteğinin detaylarını anlatmıştık.

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İşsize 2.862 lira maaş! Yeni sistem ile neler değişti? Son 3 yılda...

Zaten normalleşmeyle birlikte hizmetler sektörü ve turizm ile yeme içme sektörlerindeki hareketlilik eleman ihtiyacını da artırdı. Dün açıklanan Mayıs ayı işsizlik rakamlarındaki düşüşün özellikle Temmuz ayı ile birlikte çok daha hızlanacağını ve tek haneli rakamların önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacağını bekliyoruz. Mayıs ayında işsiz sayısı 265 bin kişi azalırken oran da 13,2'ye geriledi.

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İşsize 2.862 lira maaş! Yeni sistem ile neler değişti? Son 3 yılda...

ÖDENEK SÜRÜYOR

Bir yandan ilave istihdama destekler devam ederken bir yandan da işini kaybedenler için devreye alınan işsizlik ödeneği önemli bir destek olmayı sürdürüyor. İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlara ödenen işsizlik maaşı geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor.