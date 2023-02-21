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İslam Memiş yeni gözdesini ilk kez açıkladı! 'Dünya bunu konuşacak' dedi! Ne altın, ne dolar...

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, bu kez farklı bir yatırım aracını 'Dünya bunu konuşacak' diyerek açıkladı. Memiş, yatırımcıların en çok merak ettiği 'altın mı, dolar mı' sorusuna verdiği yanıtla yatırımcıları şaşırttı. Daha önce kimselerin bilmediği bu yatırım aracı herkeste merak uyandırdı. Uzman isim, ilk kez açıkladığı bilgilerle tüm dikkatleri üzerine çekti.. İşte, İslam Memiş'ten önemli yorumlar...

Giriş Tarihi: 21.02.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 17:10
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İslam Memiş yeni gözdesini ilk kez açıkladı! ’Dünya bunu konuşacak’ dedi! Ne altın, ne dolar...

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altın hakkında yaptığı yorumlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Altın için sürekli tavsiye veren Memiş, yeni açıkladığı yatırım aracıyla herkesi şaşırttı. Daha önce kimsenin bilmediği ismi duyanlar konya dair detayları araştırıyor. Her açıklamasında altını tavsiye eden İslam Memiş, "ne altın ne dolar?" diyerek piyasalar için önemli yorumlarda bulundu. İşte, detaylar...

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İslam Memiş yeni gözdesini ilk kez açıkladı! ’Dünya bunu konuşacak’ dedi! Ne altın, ne dolar...

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD'de enflasyonun son aylarda beklenenden fazla gerileme göstermesi piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed'in yıl içinde faiz indirimine başlayacağı beklentisini artırdığı için dolar geriledi, altın ise yükseldi.

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İslam Memiş yeni gözdesini ilk kez açıkladı! ’Dünya bunu konuşacak’ dedi! Ne altın, ne dolar...

Son açıklanan ÜFE ve TÜFE rakamlarının aylık bazda artması ve yıllık bazda da beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in şahin kalacağı ve son toplantıda belirttiği iki kez daha faiz artışına gidebileceği beklentisini artırdı.

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İslam Memiş yeni gözdesini ilk kez açıkladı! ’Dünya bunu konuşacak’ dedi! Ne altın, ne dolar...

Dolar endeksi bu beklentilerle 104,60 seviyesine çıkarken ABD 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,92 ile Kasım ayı sonrası en yüksek seviyeye çıktı.

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İslam Memiş yeni gözdesini ilk kez açıkladı! ’Dünya bunu konuşacak’ dedi! Ne altın, ne dolar...

10 yıllık tahvil faizi Ekim ayında yüzde 4,33'e çıkarak 2008 yılı sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kasım FOMC toplantısında Fed'in faiz hızını düşüreceklerini açıklamasıyla gerileyen 10 yıllık gösterge, bugünlerde Fed'in bir yerine iki faiz artışı yapacağı ve bu yıl faiz indirimine başlamayacağı düşüncesiyle yükseliş yaşıyor.