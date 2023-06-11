İslam Memiş kesin konuştu! Alan da satan da bu aralığa baksın! Gram altında yüzde 48 getiri!

Altın fiyatlarının yükselişe geçerek yılın başından beri öngörülen 1.450 TL sınırını geçmesinin ardından yatırımcı kar satışı için araştırmaya başladı. Bundan sonra altın almak isteyenler ise bekleyişte. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş önemli açıklamalarda bulunarak, alacak ve satacak için kesin aralığı söyledi. Peki altın yükselişe devam edecek mi? Altın fiyatları ne kadar artacak?