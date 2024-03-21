İŞKUR’dan masa başı arayanlara özel imkan! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

Türkiye İş Kurumu, 1.246 Büro Memuru alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar Türkiye'nin çeşitli illerindeki kurumlarda gerçekleştirilecek. Başvuru için en az lise mezunu olma şartı aranıyor ve adaylardan KPSS puanı istenmiyor. Detaylar için ilanı inceleyebilirsiniz. İşte İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlar ve başvuru şekli…