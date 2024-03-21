21 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İŞKUR’dan masa başı arayanlara özel imkan! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

İŞKUR’dan masa başı arayanlara özel imkan! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), KPSS şartı aranmaksızın Büro Memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvuru için adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. İlan kapsamında alım yapılacak kurumlara ilişkin detaylar da açıklandı. İşte alıma ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 09:08
  • 1
  • 24
İŞKUR’dan masa başı arayanlara özel imkan! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

Türkiye İş Kurumu, 1.246 Büro Memuru alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar Türkiye'nin çeşitli illerindeki kurumlarda gerçekleştirilecek. Başvuru için en az lise mezunu olma şartı aranıyor ve adaylardan KPSS puanı istenmiyor. Detaylar için ilanı inceleyebilirsiniz. İşte İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlar ve başvuru şekli…

  • 2
  • 24
İŞKUR’dan masa başı arayanlara özel imkan! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Lise ya da üniversite mezunu olmak

-Microsoft Office programını iyi derecede kullanabilmek

-İyi bir iletişim gücüne sahip olabilmek

  • 3
  • 24
İŞKUR’dan masa başı arayanlara özel imkan! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

-Öğrenmeye açık ve istekli olmak

-Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek

-Dış görünüşe özen göstermek

  • 4
  • 24
İŞKUR’dan masa başı arayanlara özel imkan! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

-İlgilenen kişi kim olursa olsun güler yüzlü olabilmek

-İş takibini iyi bir şekilde yapmak gerekmektedir.

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIM İLANLARI!

  • 5
  • 24
İŞKUR’dan masa başı arayanlara özel imkan! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

İŞKUR İlanları ve Kurum Kadroları