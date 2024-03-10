10 Mart 2024, Pazar
İŞKUR'dan 2.670 Güvenlik Görevlisi Alımı! Silahlı ve Silahsız Kadrolar Başvuruları Başladı!
Silahlı ve silahsız olmak üzere toplamda 2.670 güvenlik görevlisi alımı için İŞKUR üzerinden başvurular başladı! Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirme yapılacak. Bazı kurumlar ise bazı kadrolara ön eleme için KPSS puan şartına başvurabilir. İşte İŞKUR güvenlik alım ilanları…
Giriş Tarihi: 10.03.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 11:06
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