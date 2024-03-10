İŞKUR’dan 2.670 Güvenlik Görevlisi Alımı! Silahlı ve Silahsız Kadrolar Başvuruları Başladı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden silahlı ve silahsız olmak üzere toplamda 2.670 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları paylaşan kurumlar Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirme yapacak. En az lise mezunu adayların başvuruda bulunacağı ilan kapsamında KPSS puan şartı aranmıyor. Lakin bazı kurumlar bazı kadrolar için ön eleme için KPSS puan şartına başvurabiliyor. İşte alım yapacak kurumlar ve ilana ilişkin ayrıntılar….