13 Eylül 2023, Çarşamba
İŞKUR'dan 15 yaşını doldurana aylık 12.542 TL maaş! 3-6-9 ay boyunca günlük kazanç! İEP www.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları...
Türkiye'de işbaşı eğitim programlarına katılan gençler için sunulan maddi destekler dikkat çekmeye devam ediyor. Gençlere sağlanan bu destekler, günlük 219 ile 482 lira arasında değişen miktarlarda ödemeleri içeriyor. Gençlere verilen harçlık, 9 aylık bir süre zarfında toplamda 112 bin lirayı aşıyor. İşte başvuru şartları ve ekranı...
Giriş Tarihi: 13.09.2023 07:39
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10