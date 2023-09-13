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Haberler Galeri İŞKUR'dan 15 yaşını doldurana aylık 12.542 TL maaş! 3-6-9 ay boyunca günlük kazanç! İEP www.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları...

İŞKUR'dan 15 yaşını doldurana aylık 12.542 TL maaş! 3-6-9 ay boyunca günlük kazanç! İEP www.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları...

Türkiye'de işbaşı eğitim programlarına katılan gençler için sunulan maddi destekler dikkat çekmeye devam ediyor. Gençlere sağlanan bu destekler, günlük 219 ile 482 lira arasında değişen miktarlarda ödemeleri içeriyor. Gençlere verilen harçlık, 9 aylık bir süre zarfında toplamda 112 bin lirayı aşıyor. İşte başvuru şartları ve ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2023 07:39
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İŞKUR’dan 15 yaşını doldurana aylık 12.542 TL maaş! 3-6-9 ay boyunca günlük kazanç! İEP www.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları...

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları, gençlerin iş deneyimi kazanmasının yanı sıra harçlık alarak ekonomik destek elde etmelerini sağlıyor ve ardından istihdam fırsatları sunuyor. İşverenler için ise işbaşı eğitim programları, ihtiyaç duydukları personeli yetiştirmek ve doğru iş gücünü bulmak adına büyük bir avantaj sunuyor. İşbaşı eğitim programlarına katılanlara sunulan günlük harçlık tutarları İŞKUR tarafından artırıldı. İşte 3, 6 ve 9 aylık programlarda kalem kalem maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR’dan 15 yaşını doldurana aylık 12.542 TL maaş! 3-6-9 ay boyunca günlük kazanç! İEP www.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları...

İŞKUR, işbaşı eğitim programlarında, katılımcılara ödenecek harçlık tutarını artırdı. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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İŞKUR’dan 15 yaşını doldurana aylık 12.542 TL maaş! 3-6-9 ay boyunca günlük kazanç! İEP www.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları...

İşkur'un işbaşı eğitim programları ile gençler iş tecrübesi kazanırken, harçlık alıyor, ardından da istihdam kapısı açılıyor. İşveren de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme ve doğru personel bulma olanağına kavuşuyor. İŞKUR, işbaşı eğitim programlarında, katılımcılara ödenecek harçlık tutarını artırdı. İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlar için 438,55, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrenciler için 328,91, diğer öğrenciler için 438,55, işsizlik ödeneği alanlar için 219,28 liraya yükseltildi. Geleceğin mesleklerine ilişkin programlarda ise günlük ödeme 482,41 liraya çıkarıldı.

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İŞKUR’dan 15 yaşını doldurana aylık 12.542 TL maaş! 3-6-9 ay boyunca günlük kazanç! İEP www.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları...

3-9 AY SÜRÜYOR

İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay sürüyor. 18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenen programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.

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İŞKUR’dan 15 yaşını doldurana aylık 12.542 TL maaş! 3-6-9 ay boyunca günlük kazanç! İEP www.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları...

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenebiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 6 günü aşmamak kaydıyla planlanabiliyor.