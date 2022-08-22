İŞKUR TYP ilanları çıktı mı, yayınlandı mı? TYP okullara güvenlik ve temizlik personeli alımları ne zaman yapılacak? Başvurular ise...

İŞKUR TYP ilanları çıktı mı, yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının sonuna geldiğimiz dönemde TYP alımları için yayınlanacak ilanlar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışma üzere gerçekleştirilen İŞKUR TYP alımlarına yönelik detaylar merak ediliyor. Peki, İŞKUR TYP ilanları çıktı mı, yayınlandı mı? TYP okullara güvenlik ve temizlik personeli alımları ne zaman yapılacak? Başvurular ise...