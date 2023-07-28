28 Temmuz 2023, Cuma
İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 4.340 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?
Türkiye genelinde 81 ilde ilkokul mezunu 4.340 temizlik işçisi alımı için İŞKUR üzerinden başvurular başladı. İş arayanlar için güvenilir kariyer kapısı olan İŞKUR'da şu an itibarıyla toplamda 138.639 açık iş ilanı bulunuyor. Temizlik personeli pozisyonu, yoğun ilgi gören ilanlar arasında öne çıkıyor. İşte başvuru şartları ve detayları....
Giriş Tarihi: 28.07.2023 21:27 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 21:32
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