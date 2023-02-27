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Haberler Galeri İŞKUR Temizlik işçisi başvuru ekranı | Kamu ve Özel İlkokul mezunu 81 ilde 3.110 personel alınacak! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve iller...

İŞKUR Temizlik işçisi başvuru ekranı | Kamu ve Özel İlkokul mezunu 81 ilde 3.110 personel alınacak! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve iller...

İŞKUR bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce aday güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. Hem kamu hem de özel şirketler İŞKUR bünyesinde ilan açarak istihdam sağlıyorlar. En az ilkokul mezunu 3.110 temizlik işçisi alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki başvuru şartları neler? Kontenjan ve iller...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 14:25
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İŞKUR Temizlik işçisi başvuru ekranı | Kamu ve Özel İlkokul mezunu 81 ilde 3.110 personel alınacak! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve iller...

İŞKUR aracılığıyla 81 ilde 3.110 temizlik işçisi alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Kamu ve özel kurumlar bünyesinde alınacak adayların ilkokul mezunu olmaları yeterli olmaktadır. Peki İŞKUR temizlik personeli başvurusu nereden, nasıl yapılır? Şartları neler? İşte ilanlara ilişkin tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR Temizlik işçisi başvuru ekranı | Kamu ve Özel İlkokul mezunu 81 ilde 3.110 personel alınacak! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve iller...

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara bseçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

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İŞKUR Temizlik işçisi başvuru ekranı | Kamu ve Özel İlkokul mezunu 81 ilde 3.110 personel alınacak! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve iller...

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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İŞKUR Temizlik işçisi başvuru ekranı | Kamu ve Özel İlkokul mezunu 81 ilde 3.110 personel alınacak! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve iller...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*En az ilkokul mezunu olmak,

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İŞKUR Temizlik işçisi başvuru ekranı | Kamu ve Özel İlkokul mezunu 81 ilde 3.110 personel alınacak! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve iller...

*Sağlık problemi bulunmamak,

*Takım çalışmasına yatkın,