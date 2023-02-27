İŞKUR Temizlik işçisi başvuru ekranı | Kamu ve Özel İlkokul mezunu 81 ilde 3.110 personel alınacak! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve iller...

İŞKUR bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce aday güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. Hem kamu hem de özel şirketler İŞKUR bünyesinde ilan açarak istihdam sağlıyorlar. En az ilkokul mezunu 3.110 temizlik işçisi alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki başvuru şartları neler? Kontenjan ve iller...