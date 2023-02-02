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İŞKUR ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU EKRANI | En az lise mezunu 2.529 kamu ve özel sektör şoför alımı! Başvuru şartları neler? Kontenjan dağılımı...
İŞKUR üzerinden 2.529 şoför alımı gerçekleştirilecek. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar detaylarını araştmırmaya başladı. İŞKUR iş veren ile iş arayan arasındaki köprü görevini görmeye devam ediyor. Şoför olaak istihdam edilmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin başvuru ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki İŞKUR 2.529 şoför alımı başvuru şartları neler?