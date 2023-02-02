İŞKUR ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU EKRANI | En az lise mezunu 2.529 kamu ve özel sektör şoför alımı! Başvuru şartları neler? Kontenjan dağılımı...

Şoför iş ilanları arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu ve özel kurumlar binlerce şoför istihdam etmek üzere ilanlarını yayımlıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre toplam istihdam edilmek üzere 2.529 şoför aranıyor. Peki başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte İŞKUR şoför iş başvuru ekranı...