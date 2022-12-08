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İŞKUR Sağlık Bakanlığı NİHAİ LİSTE: Ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 300 personel için İŞKUR üzerinden iş ilanı yayımladı. Açılan pozisyonlarda iş sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş kura çekilişinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 10:30
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı NİHAİ LİSTE: Ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi belli oldu mu?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı gündem olamyı sürdürüyor. 11 bin 300 personel alımının kura çekimi için gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlık bünyesinde lise mezunu, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi gibi çeşitli branşlarda istihdam edilmek isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak?

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı NİHAİ LİSTE: Ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi belli oldu mu?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı NİHAİ LİSTE: Ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişinin aralık ayının son haftalarına doğru yapılması bekleniyor. Kura tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir..

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı NİHAİ LİSTE: Ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi belli oldu mu?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı NİHAİ LİSTE: Ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi belli oldu mu?

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.