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İŞKUR kurumları listeledi! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

İŞKUR üzerinden KPSS şartı aranmaksızın Büro Memuru alımı gerçekleştirileceği ilan edildi. Başvuru şartları ve alım yapılacak kurumlara ilişkin ayrıntıları duyuran İŞKUR adayların en az lise mezunu olması gerektiğini duyurdu. İşte alıma ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 08:57
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İŞKUR kurumları listeledi! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

Türkiye İş Kurumu üzerinden 1.246 Büro Memuru alımı yapılacağı açıklandı. Türkiye'nin farklı illerinde yer alan kurumlarında görevlendirilecek adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm ayrıntıların belli olduğu ilan kapsamında adaylara KPSS puanı sorulmuyor. İşte İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlar ve başvuru şekli…

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İŞKUR kurumları listeledi! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Lise ya da üniversite mezunu olmak

-Microsoft Office programını iyi derecede kullanabilmek

-İyi bir iletişim gücüne sahip olabilmek

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İŞKUR kurumları listeledi! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

-Öğrenmeye açık ve istekli olmak

-Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek

-Dış görünüşe özen göstermek

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İŞKUR kurumları listeledi! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

-İlgilenen kişi kim olursa olsun güler yüzlü olabilmek

-İş takibini iyi bir şekilde yapmak gerekmektedir.

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIM İLANLARI!

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İŞKUR kurumları listeledi! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

İŞKUR İlanları ve Kurum Kadroları