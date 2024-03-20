İŞKUR kurumları listeledi! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste

Türkiye İş Kurumu üzerinden 1.246 Büro Memuru alımı yapılacağı açıklandı. Türkiye'nin farklı illerinde yer alan kurumlarında görevlendirilecek adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm ayrıntıların belli olduğu ilan kapsamında adaylara KPSS puanı sorulmuyor. İşte İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlar ve başvuru şekli…