HaberlerGaleriİŞKUR kurumları listeledi! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste
İŞKUR kurumları listeledi! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste
İŞKUR üzerinden KPSS şartı aranmaksızın Büro Memuru alımı gerçekleştirileceği ilan edildi. Başvuru şartları ve alım yapılacak kurumlara ilişkin ayrıntıları duyuran İŞKUR adayların en az lise mezunu olması gerektiğini duyurdu. İşte alıma ilişkin detaylar…
Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:55Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 08:57