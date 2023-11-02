02 Kasım 2023, Perşembe
İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Hastanelere Beden işçisi, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, temizlik görevlisi, çamaşırcı, garson, hemşire…
İŞKUR üzerinden Türkiye'nin farklı illerinde bulunan hastanelere yüzlerce personel alım ilanı yayınlandı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından alım yapacak hastaneler, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte Kasım ayı şoför, beden işçisi, aşçı, sağlık personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı….
Giriş Tarihi: 02.11.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 14:39
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