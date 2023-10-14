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Haberler Galeri İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı! 14 farklı Şehir Hastanesi şoför, beden işçisi, aşçı, güvenlik ve temizlik görevlisi alımına başladı

İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı! 14 farklı Şehir Hastanesi şoför, beden işçisi, aşçı, güvenlik ve temizlik görevlisi alımına başladı

İŞKUR üzerinden 14 farklı Şehir Hastanesine personel alımı yapılacağı ilan edildi. Alım yapılacak kadrolardan başvuru detaylarına kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurumlar, yine en az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. İşte şoför, beden işçisi, aşçı, sağlık personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı…

Giriş Tarihi: 14.10.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 10:43
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İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı! 14 farklı Şehir Hastanesi şoför, beden işçisi, aşçı, güvenlik ve temizlik görevlisi alımına başladı

Şehir Hastaneleri personel alımına tüm hızı ile devam ediyor. Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden ilanları yayınlayan kurumlar 14 farklı Şehir Hastanesinin ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Bazı kadrolar için KPSS puan şartı aranmazken bazı kadrolara ise en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Başvuru şartları ve ilan ilişkin merak edilen detaylara ise İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün. Peki hangi şehir hastanesine, hangi kadrolara personel alımı yapılacak? İşte merak edilen soruların cevapları….

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı! 14 farklı Şehir Hastanesi şoför, beden işçisi, aşçı, güvenlik ve temizlik görevlisi alımına başladı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- T.C vatandaşı olunması,

- 18 yaşını doldurmuş olunması,

- Kamu haklarından mahrum olunmaması,

- Minimum ilkokul mezunu olunması,

- Herhangi bir SGK kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük maaşı alınmıyor olunması.

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İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı! 14 farklı Şehir Hastanesi şoför, beden işçisi, aşçı, güvenlik ve temizlik görevlisi alımına başladı

NASIL BAŞVURU YAPILACAK? (İŞKUR)

İŞKUR üzerinden Şehir Hastanesi personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikli olarak esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan sayfada yer alan arama bölümüne "ŞEHİR HASTANESİ" yazarak arama tuşuna basın ardından ilanlar listelenecektir.

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İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı! 14 farklı Şehir Hastanesi şoför, beden işçisi, aşçı, güvenlik ve temizlik görevlisi alımına başladı

Başvuru şartlarını taşıdığınız ilan giriş yapın E-Devlet şifresi ile giriş yaparak ve adımları takip ederek başvuru sürecini tamamlayın.

BAŞVURU EKRANI

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İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı! 14 farklı Şehir Hastanesi şoför, beden işçisi, aşçı, güvenlik ve temizlik görevlisi alımına başladı

ALIM YAPILACAK KADROLAR!