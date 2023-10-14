İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı! 14 farklı Şehir Hastanesi şoför, beden işçisi, aşçı, güvenlik ve temizlik görevlisi alımına başladı

Şehir Hastaneleri personel alımına tüm hızı ile devam ediyor. Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden ilanları yayınlayan kurumlar 14 farklı Şehir Hastanesinin ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Bazı kadrolar için KPSS puan şartı aranmazken bazı kadrolara ise en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Başvuru şartları ve ilan ilişkin merak edilen detaylara ise İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün. Peki hangi şehir hastanesine, hangi kadrolara personel alımı yapılacak? İşte merak edilen soruların cevapları….