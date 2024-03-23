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Haberler Galeri İŞKUR İşsiz kalana 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

İŞKUR İşsiz kalana 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

İŞKUR, işsiz vatandaşlara yönelik olarak düzenlediği program kapsamında 18.694 TL ödeme yapmaktadır. Bu ödemeden yararlanabilmek için başvuru şartlarını taşıyan herkes başvuruda bulunabilir. Ayrıca, zaten işsizlik ödeneği alan kişiler, maaşlarına ek olarak İŞKUR'dan günlük 326 TL alabilirler. İşte başvuru ekranı ve şartları…

Giriş Tarihi: 23.03.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 08:57
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İŞKUR İşsiz kalana 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

İŞKUR, kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen iş başı eğitim programını sürdürüyor. Haftalık 45 saatlik bir çalışma süresini aşmayacak şekilde planlanan bu programda, katılımcılara günlük 653,99 TL ödeme yapılıyor. Programın süresi 9 ayı geçmeyecek şekilde belirlenmiş olup, belirli iş kollarında faaliyet gösteren katılımcılara aylık 17 bin TL ödeme sağlanmaktadır. İşte merak edilen detaylar…

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İŞKUR İşsiz kalana 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA KATILANLARA NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

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İŞKUR İşsiz kalana 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

- İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 653,93 TL, öğrenci(tam)* 653,93 TL, öğrenci(kıst)* 490,45 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 326,97 TL,

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İŞKUR İşsiz kalana 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

- Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 719,32 TL cep harçlığı ödenmektedir.

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İŞKUR İşsiz kalana 18 bin TL ödeme yapıyor! İşsizlik maaşı alan ise 8.476 TL ek ödeme alabilecek! İşte şartlar…

- Öğrenci(tam): lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsü (açık eğitim ve uzaktan eğitim de dâhil olmak üzere) bulunan katılımcılar