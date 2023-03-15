İŞKUR az önce açıkladı! İş arayana 327 TL, öğrenciye 245 TL, başvuranlara ise 359 TL cep harçlığı veriliyor! 18-29 yaş arası herkes başvurabiliyor

İŞKUR' kayıtlı iş arayışında olanlar ve öğrenciler için fırsat geldi. Mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam için uygun donanım kazanmaları için iş başı eğitim programları düzenleniyor. bu programdan yararlananlara 359 lira günlük para verileceği bildirildi. Ayrıca bu programa katılmak için bazı şartlar aranıyor. Başvuru yapmak isteyenler için detaylar merak ediliyor. İşte, İŞKUR tarafından yapılan açıklamanın detayları!