HaberlerGaleriİŞKUR az önce açıkladı! İş arayana 327 TL, öğrenciye 245 TL, başvuranlara ise 359 TL cep harçlığı veriliyor! 18-29 yaş arası herkes başvurabiliyor
İŞKUR az önce açıkladı! İş arayana 327 TL, öğrenciye 245 TL, başvuranlara ise 359 TL cep harçlığı veriliyor! 18-29 yaş arası herkes başvurabiliyor
İŞKUR tarafından düzenlenen iş başı eğitim programları kapsamında katılım sağlayanlara günlük olarak ödeme yapılıyor. Sisteme kayıtlı iş arayışında olanların mesleki deneyim kazanmaları ve istihdam sürecine katılmaları düzenlenen program için detaylar belli oldu. Bu programdan yararlananlara 359 lira günlük para verileceği bildirildi. Diğer yandan sunulan sisteme kayıt olmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor. İŞKUR İş Başı Eğitim Programları için katılım şartları!