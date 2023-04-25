25 Nisan 2023, Salı
İŞKUR 25 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi hak kazanan listesi sonuç ekranı! Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI Youtube İZLE |
Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı Youtube izle sorgulamaları hız kazandı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi meslek gruplarında kontenjan açtı. Kamu hastanelerinde görev almak isteyen vatandaşlar başvurularını tamamladı. İŞKUR üzerinden alınan başvurular kura çekimi ile sonuçlanacak. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı Youtube izleme linki...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 08:37
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