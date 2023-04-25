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Haberler Galeri İŞKUR 25 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi hak kazanan listesi sonuç ekranı! Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI Youtube İZLE |

İŞKUR 25 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi hak kazanan listesi sonuç ekranı! Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI Youtube İZLE |

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı Youtube izle sorgulamaları hız kazandı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi meslek gruplarında kontenjan açtı. Kamu hastanelerinde görev almak isteyen vatandaşlar başvurularını tamamladı. İŞKUR üzerinden alınan başvurular kura çekimi ile sonuçlanacak. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı Youtube izleme linki...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 08:37
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İŞKUR 25 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi hak kazanan listesi sonuç ekranı! Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI Youtube İZLE |

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımında geri sayım başladı. 25 Nisan Salı günü gerçekleşecek olan kura çekimine ilişkin detaylar araştırılıyor. Başvuru sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde kamu hastanelerinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle!" araştırmasına başladı. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı Youtube izle ekranı...

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İŞKUR 25 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi hak kazanan listesi sonuç ekranı! Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI Youtube İZLE |

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi hakkında bilgi verdi.

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İŞKUR 25 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi hak kazanan listesi sonuç ekranı! Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI Youtube İZLE |

Bakan Koca, açıklamasında ''İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." dedi.

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İŞKUR 25 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi hak kazanan listesi sonuç ekranı! Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI Youtube İZLE |

Buna göre, 10 bin 900 işçi alımı için kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

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İŞKUR 25 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi hak kazanan listesi sonuç ekranı! Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI Youtube İZLE |

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YOUTUBE İZLE!

Kura çekimi henüz başlamadığı için canlı izle linki bulunmamaktadır. Kura çekiliş saatine yakın haberimize eklenecektir.

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