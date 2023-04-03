İŞKUR 24.932 beden işçisi alımı BAŞVURU EKRANI | 81 ilde KPSS şartsız personel alınacak! Şartları neler? Branş ve kontenjanlar...

İŞKUR beden işçisi alımına ilişkin detaylar merak konusu oldu. İş sahibi olmayı hedefleyen ve iş arayan binlerce kişi aktif İŞKUR iş ilanlarını yakından takip ediyor. 24 bin 932 beden işçisi alımı şartları ve detayları araştırılıyor. 81 ilde KPSS şartsız alınacak olan kişilerin tek yapması gereken başvuruda bulunmak. Peki İŞKUR beden işçisi alımı başvuru şartları neler?