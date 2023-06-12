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Haberler Galeri İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! EYT 2000 sonrasına yeni emeklilik tablosu netleşti! SGK son dakika yaş - yıl - prim sırası...

İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! EYT 2000 sonrasına yeni emeklilik tablosu netleşti! SGK son dakika yaş - yıl - prim sırası...

EYT düzenlemesi ile milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Düzenlemeyi kıl payı kaçıranlar için ise yeni düzenleme sinyalalleri verildi. Yapılan EYT düzenlemesi ile 1999 öncesi işe girişi olanlar büyük sevinç yaşarken tek bir yıl, ay hatta gün farkı ile bu tarihi kaçıran kişiler de oldu. Yeni emeklilik sisteminde bazı esnekliklerin gündeme gelmesi bekleniyor. İşte, EYT düzenlemesi ile 2000 sonrasına son dakika gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:15
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İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! EYT 2000 sonrasına yeni emeklilik tablosu netleşti! SGK son dakika yaş - yıl - prim sırası...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Düzenleme ile milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuştu. SSK ve Bağ-Kur'lular arasında prim eşitlemesi için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, onaylanması halinde 5 yıllık indirim söz konusu olacak. Yeni düzenlemeden en az 1 milyon kişinin yararlanacağı tahmin edilirken düzenlemeye ilişkin detaylar da netleşmeye devam ediyor. Yeni Meclis'in görevine başlamasının ardından ekonomi konularının tek tek çözülmesi bekleniyor. İşte, 2000 sonrasına kademeli emeklilik tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! EYT 2000 sonrasına yeni emeklilik tablosu netleşti! SGK son dakika yaş - yıl - prim sırası...

EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, kademeli emeklilik beklentisi içerisine girdi. Şu anda yürürlükte olan düzenlemeye göre, kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunmaktadır.

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İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! EYT 2000 sonrasına yeni emeklilik tablosu netleşti! SGK son dakika yaş - yıl - prim sırası...

Ancak, emeklilik şartlarının 1999 öncesine dönmesi durumunda, 3600 prim gün sayısını dolduran vatandaşlar 50-55 yaş aralığında emekli olabilme hakkına sahip olacaklardı.

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İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! EYT 2000 sonrasına yeni emeklilik tablosu netleşti! SGK son dakika yaş - yıl - prim sırası...

EYT yasasına göre emekliliği bir gün kaçıran kişiler, 17 yıl daha çalışmak zorunda olduğundan kademeli emeklilik taleplerini dile getirdi.

Özellikle 2000 sonrası işe girenler, kademeli emeklilik sistemi müjdesini bekliyor.

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İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! EYT 2000 sonrasına yeni emeklilik tablosu netleşti! SGK son dakika yaş - yıl - prim sırası...

EYT'ye takılan kişilerin 2023 yılı başından itibaren 'kademeli' olarak emeklilik hakkı elde edebilmesine yönelik bir düzenleme üzerinde çalışılmaktadır. Bu düzenleme, EYT'yi kaçıranların emeklilik hakkını biraz olsun geri kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.