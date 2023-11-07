HaberlerGaleriİlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek.
İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek.
Dar gelirliler için hazırlanan konut kampanyasına ilişkin detaylar belli olmaya başladı! Yaşanan haksızlıkların önüne geçebilmek için ek şartların getirilmesi beklenen kampanya için 1,20 faiz oranı ve 120 ay vade imkanının sunulması bekleniyor. İşte Yeni konut kampanyasında son durum…