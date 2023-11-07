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Haberler Galeri İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek.

İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek.

Dar gelirliler için hazırlanan konut kampanyasına ilişkin detaylar belli olmaya başladı! Yaşanan haksızlıkların önüne geçebilmek için ek şartların getirilmesi beklenen kampanya için 1,20 faiz oranı ve 120 ay vade imkanının sunulması bekleniyor. İşte Yeni konut kampanyasında son durum…

Giriş Tarihi: 07.11.2023 10:50
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İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek.

Dar gelirliye konut kampanyasında detaylar netleşmeye başladı. Yeni ekonomi tedbir paketi kapsamında faizlerin yükseltilmesi konut piyasasının durmasına dar gelirli vatandaşın uygun faiz oranı ile konut sahibi olmasının önüne geçti. Lakin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek.

İlk defa evini alacak vatandaşlar için düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sunulacak. Çalışmalar devam ederken kampanyaya ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. İşte merak edilen ayrıntılar…

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İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek.

YENİ KONUT KAMPANYASINDA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Söz konusu konut kredisinin 1,20 faiz oranı 15 yıl yani 180 ay vade veya yine 1,20 faiz oranı ile 10 yıl yani 120 ay vade ile verilmesi bekleniyor.

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İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek.

KONUT KAMPANYASINA EK ŞARTLAR GELEBİLİR?

Dar gelirli ve ilk kez konut sahibi olacak vatandaşları yakında ilgilendiren kampanyada haksızlıkların önüne geçebilmek için ek başvuru şartları eklenmesi bekleniyor. İşte o şartlar;

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İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek.

- Evin alınacağı ilde ikamet etme

- Üzerine kayıtlı bir taşınmazın bulunamaması