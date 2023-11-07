İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek.

YENİ KONUT KAMPANYASINDA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Söz konusu konut kredisinin 1,20 faiz oranı 15 yıl yani 180 ay vade veya yine 1,20 faiz oranı ile 10 yıl yani 120 ay vade ile verilmesi bekleniyor.