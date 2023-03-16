İkinci elde TOGG hareketliliği! T10X modelini görmek için vatandaşlar akın etti

Fatih Seçkin de Togg'un çekici rengi ve görüntüsü olduğunu, yol tutuşunun da çok güzel olduğunu belirterek, "Uzun yol için ideal bir araçta istenen her şey var. Fiyatı ise oldukça makul ve elverişli. Bagaj hacmi geniş. 743 TL'ye 500 kilometre yol yapması ve fiyatının 953 bin liradan satışa sunulması çok önemli" ifadelerini kullandı.