16 Mart 2023, Perşembe
İkinci elde TOGG hareketliliği! T10X modelini görmek için vatandaşlar akın etti
Yerli otomobil için ön siparişler bugün başlıyor ve 27 Mart'a kadar sürecek. 953 bin liralık başlangıç fiyatıyla birçok vatandaşı cezbeden Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, herkesi memnun etti. AVM girişinde sergilenen TOGG T10X modelini görmek için vatandaşlar akın ederken, internetteki ikinci el ilanları da hareketlendi.
Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 07:19
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