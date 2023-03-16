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İkinci elde TOGG hareketliliği! T10X modelini görmek için vatandaşlar akın etti

Yerli otomobil için ön siparişler bugün başlıyor ve 27 Mart'a kadar sürecek. 953 bin liralık başlangıç fiyatıyla birçok vatandaşı cezbeden Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, herkesi memnun etti. AVM girişinde sergilenen TOGG T10X modelini görmek için vatandaşlar akın ederken, internetteki ikinci el ilanları da hareketlendi.

Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 07:19
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İkinci elde TOGG hareketliliği! T10X modelini görmek için vatandaşlar akın etti

Türkiye'nin otomobili Togg'un fiyatı herkesi memnun etti. AVM girişinde sergilenen TOGG T10X modelini görmek için vatandaşlar akın etti. Otomotiv sektöründe çalışan Ahmet Eren Ölmez, "Yerli ve milli olarak üretilen performansı, dizaynı diğer ithal otomobillerden daha üstün olan bir otomobil uygun bir fiyatla piyasaya sürülecek" dedi.

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İkinci elde TOGG hareketliliği! T10X modelini görmek için vatandaşlar akın etti

Yunus Emre Kıratlı da Gaziantep bayiliği için başvuru yaptığını belirterek, "Uygun fiyatlı bir yerli ve milli otomobilimiz oldu. Gaziantep bayiliği için başvuru yaptım. Çünkü çok sipariş var. Bütün yurtta ve dünyanın birçok ülkesinde beğenilerek tercih edileceğini düşünüyorum. İnşallah üretimi artar yaygınlaşır ve dünya markası olur" şeklinde konuştu.

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İkinci elde TOGG hareketliliği! T10X modelini görmek için vatandaşlar akın etti

Fatih Seçkin de Togg'un çekici rengi ve görüntüsü olduğunu, yol tutuşunun da çok güzel olduğunu belirterek, "Uzun yol için ideal bir araçta istenen her şey var. Fiyatı ise oldukça makul ve elverişli. Bagaj hacmi geniş. 743 TL'ye 500 kilometre yol yapması ve fiyatının 953 bin liradan satışa sunulması çok önemli" ifadelerini kullandı.

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İkinci elde TOGG hareketliliği! T10X modelini görmek için vatandaşlar akın etti

Bankacı Muhammed Sarkandı da "Bu teknoloji ve dizayn ile üretilen başka araçların 5-6 milyon liraya satıldığını biliyoruz. Yerli otomobilimiz böyle yüksek konfor ve özellikleri ile birlikte uygun fiyatı olduktan sonra başka modellere o kadar yüksek para verilmez. Piyasada 1 milyonun üzerinde satılan araçlar bu aracın yanına dahi yaklaşamaz" dedi.

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İkinci elde TOGG hareketliliği! T10X modelini görmek için vatandaşlar akın etti

Furkan Akkoyun da fiyatını 1 milyon 300 bin bandında beklediğini ancak açıklanan rakamın daha uygun olduğunu söyledi. Kadir İldeniz de "T10X modelinin 953 bin lira olarak satış bedelinin açıklanması çok güzel ve uygun olmuş" diye konuştu.