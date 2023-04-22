23 Nisan 2023, Pazar
İhtiyaç sahibi ailelere maaş desteği! Her ay kesintisiz verilecek! Ödemeler listeden öğreniliyor! Hemen e-Devlet'ten başvurun!
İhtiyaç sahibi ailelere devlet desteği! Ödemeler 4 bin 337 TL'ye yükseldi! Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor.Aile Bakanlığı'nın yardıma muhtaç ailelere yönelik destekleri aralıksız sürüyor. Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakımını üstlenenlere her ay 4 bin 337 TL ödeniyor. Maaşlar illere göre yatırılıyor. Nisan ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte evde bakım maaşının ne zaman yatacağı yeniden gündem oldu. İşte, evde bakım maaşı başvuru ekranı ve haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 22.04.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 23:38
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