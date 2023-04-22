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İhtiyaç sahibi ailelere maaş desteği! Her ay kesintisiz verilecek! Ödemeler listeden öğreniliyor! Hemen e-Devlet'ten başvurun!

İhtiyaç sahibi ailelere devlet desteği! Ödemeler 4 bin 337 TL'ye yükseldi! Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor.Aile Bakanlığı'nın yardıma muhtaç ailelere yönelik destekleri aralıksız sürüyor. Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakımını üstlenenlere her ay 4 bin 337 TL ödeniyor. Maaşlar illere göre yatırılıyor. Nisan ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte evde bakım maaşının ne zaman yatacağı yeniden gündem oldu. İşte, evde bakım maaşı başvuru ekranı ve haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.04.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 23:38
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İhtiyaç sahibi ailelere maaş desteği! Her ay kesintisiz verilecek! Ödemeler listeden öğreniliyor! Hemen e-Devlet’ten başvurun!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri 2023 yılına girilmesiyle birlikte zamlandı.Bakanlığın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çeşitli destekleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise evde bakım maaşı. Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakımını üstlenenlere her ay 4 bin 337 TL ödeniyor. Ödemeler iller listesine göre yatırılıyor. Peki evde bakım maaşı nasıl alınır, şartları neler? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İhtiyaç sahibi ailelere maaş desteği! Her ay kesintisiz verilecek! Ödemeler listeden öğreniliyor! Hemen e-Devlet’ten başvurun!

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK 2023?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Nisan ayında da evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı. Bu ay Ramazan Bayramı dolayısıyla maaşların erken yatırılması beklense de konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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İhtiyaç sahibi ailelere maaş desteği! Her ay kesintisiz verilecek! Ödemeler listeden öğreniliyor! Hemen e-Devlet’ten başvurun!

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA EKRANI!

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

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İhtiyaç sahibi ailelere maaş desteği! Her ay kesintisiz verilecek! Ödemeler listeden öğreniliyor! Hemen e-Devlet’ten başvurun!

*TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

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İhtiyaç sahibi ailelere maaş desteği! Her ay kesintisiz verilecek! Ödemeler listeden öğreniliyor! Hemen e-Devlet’ten başvurun!

*Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

*Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ