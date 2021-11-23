23 Kasım 2021, Salı
İhtiyaç kredisi düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi nasıl oldu? Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları!
Kamu bankalarının ihtiyaç kredisi nasıl oldu? İhtiyaç kredisi düştü mü? Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesiyle birlikte bankaların kredi faiz oranlarının değişip değişmediği sorgulanıyor. İhtiyaç kredisi düştü mü sorusunun cevabı araştırılan konulardan birisi oldu. Peki; 3 kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi nasıl oldu?
Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 11:59
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