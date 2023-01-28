Her yıl ayda 300 TL ödeme yapılacak! Başarılı öğrencilere KARŞILIKSIZ PARA DESTEĞİ! Meslek lisesi mezunları, lisans, YKS, LGS...

Yeni yılla birlikte milyonlarca öğrenci, devlet tarafından sağlanan destek ödemelerinden yararlanacak. İlkokul, ortaokul, lise, üniversitedeki bütün öğrencilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Bakanlık, başarılı öğrencilere toplamda 1.5 milyar TL burs ödemesi verecek. Lisans eğitimi alan öğrencisi olan hanelere de her yıl eğitim süresi boyunca ayda 300 TL verilecek. Söz konusu Başarı Teşvik Programına devlette okuyan tüm öğrenciler başvuru yapabiliyor. İşte, öğrencilere verilecek olan destek ödemesi hakkında tüm detaylar...