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Haberler Galeri Her yıl ayda 300 TL ödeme yapılacak! Başarılı öğrencilere KARŞILIKSIZ PARA DESTEĞİ! Meslek lisesi mezunları, lisans, YKS, LGS...

Her yıl ayda 300 TL ödeme yapılacak! Başarılı öğrencilere KARŞILIKSIZ PARA DESTEĞİ! Meslek lisesi mezunları, lisans, YKS, LGS...

Yeni yılla birlikte milyonlarca öğrenci, devlet tarafından sağlanan destek ödemelerinden yararlanacak. İlkokul, ortaokul, lise, üniversitedeki bütün öğrencilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Bakanlık, başarılı öğrencilere toplamda 1.5 milyar TL burs ödemesi verecek. Lisans eğitimi alan öğrencisi olan hanelere de her yıl eğitim süresi boyunca ayda 300 TL verilecek. Söz konusu Başarı Teşvik Programına devlette okuyan tüm öğrenciler başvuru yapabiliyor. İşte, öğrencilere verilecek olan destek ödemesi hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.01.2023 20:15 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 09:42
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Her yıl ayda 300 TL ödeme yapılacak! Başarılı öğrencilere KARŞILIKSIZ PARA DESTEĞİ! Meslek lisesi mezunları, lisans, YKS, LGS...

Aile Bakanlığı başarı destek programları kapsamında devlet okulunda okuyan başarılı öğrencilere burs ödemesi kararı aldı. Lisans eğitimi alan, öğrencisi olan ihtiyaç sahibi olan hanelere 300 TL para desteği verilecek. Destekten yararlanan öğrenciler bu parayı her yıl, eğitim süresi boyunca karşılıksız alacak. İşte, öğrencilere sağlanan maddi destek başvurusuna dair merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Her yıl ayda 300 TL ödeme yapılacak! Başarılı öğrencilere KARŞILIKSIZ PARA DESTEĞİ! Meslek lisesi mezunları, lisans, YKS, LGS...

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI KAPSAMINDA HANGİ ÖDEMELER YAPILACAK?

-Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği ,

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Her yıl ayda 300 TL ödeme yapılacak! Başarılı öğrencilere KARŞILIKSIZ PARA DESTEĞİ! Meslek lisesi mezunları, lisans, YKS, LGS...

-LGS'de %5'lik dilime giren öğrencilere net asgari ücretin 2 katına kadar tek seferlik başarı desteği,

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Her yıl ayda 300 TL ödeme yapılacak! Başarılı öğrencilere KARŞILIKSIZ PARA DESTEĞİ! Meslek lisesi mezunları, lisans, YKS, LGS...

- Meslek lisesi mezunlarına, işe girmeleri durumunda 3 ayda bir 4 defaya mahsus toplam net asari ücret kadar destek,

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Her yıl ayda 300 TL ödeme yapılacak! Başarılı öğrencilere KARŞILIKSIZ PARA DESTEĞİ! Meslek lisesi mezunları, lisans, YKS, LGS...

-Lisans eğitimi alan öğrencisi olan ihtiyat sahibi hanelere her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira öğrenci desteği,